Indonesia Night Run 2019 Padukan Hiburan dan Olahraga

AJANG lomba lari malam hari, Indonesia Night Run 2019 yang berlangsung di Q-BiG, BSD Ciity, Tangerang, Banten, Sabtu (30/11) malam, menjadi ajang yang memadukan hiburan dengan olahraga.

Sejumlah hiburan yang disajikan dalam ajang yang disponsori oleh PT. PLN itu antara lain pertunjukan disc jockey (DJ), pesra zumba, bazaar malam, workout session, dan pertunjukan sinar laser LED sepanjang 160 meter.

Promotor Indonesia Night Run dari BIAS Event Go Peter Perwira mengatakan, hiburan disematkan dalam lomba lari half marathon (21 km) tersebut karena atmosfer yang berbeda dengan penyelenggaraan lomba lari pada umumnya.

"Faktor entertaining yang menampilkan atraksi DJ perfomance dan perkusi, turut mendominasi jadi salah satu pertimbangan kami, mengingat penyelenggaraan kegiatan lari marathon biasanya diselenggarakan di siang hari, sehingga yang kerap terjadi adalah pelaksanaan entertainment-nya tidak begitu nyaman," Kata Peter dalam keterangan tertulisnya.

Di sisi penyelenggaraan lomba, ada dua kategori jarak lomba lainnya selain 21K, yaitu 10 K dan 5 K. Lomba itu memperebutkan hadiah senilai Rp125 juta yang dibagikan kepada 78 pemenang. Kategori lomba Indonesia Night Run dibagi dalam kategori umur, jenis kelamin, kategori master, the best costume, kategori CEO, serta kategori over all.

Bagi PLN, kegiatan itu juga merupakan bagian dari eco lifestyle, yakni eco moving yang menggambarkan semangat dan energi optimisme menuju Indonesia unggul, sambil mendorong masyarakat menjadi lebih produktif dalam berkarya, selain mensosialisasikan budaya lari sebagai gaya hidup yang ‘fun,’ dan kekinian,

"karena PLN sebagai BUMN, memberi warna baru yang mendukung aktifitas lari, khususnya yang diadakan di malam hari," papar Plt Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani

Di sisi lain, Race Director Indonesia Night Run Riena Tambunan mengatakan, kendati baru diselenggarakan pertama kalinya, Indonesia Night Run diharapkan dapat menjadi even tahunan yang dapat ditingkatkan statusnya menjadi even internasional yang juga memenuhi ketentuan standar internasional, bagi penyelenggaraan half marathon.

“Saya ingin kualitas penyelenggaraan INR dengan karakteristik yang berbeda karena diselenggarakan pada malam hari, namun statusnya setara dengan even internasional lainnya di negara lain. Kendati demikian penyelenggaraan di sore hari, setidaknya akan mengurangi kekhawatiran tentang panasnya cuaca di pagi sampai siang hari," ujarnya. (RO/OL-7)