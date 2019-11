Avanza, Corolla Altis dan Agya Raih IBBA

LOW multi-purpose vehicle (LMPV) Toyota, Avanza yang saat ini menguasai market share terbesar di segmennya berhasil meraih penghargaan dalam ajang The Indonesia Best Brand Award (IBBA) 2019 sebagai The Most Valuable Brand untuk kategori MPV dengan predikat Platinum.

Sukses Avanza juga diikuti oleh brand Toyota lainnya, Corola Altis dan Agya. Masing-masing merk tersebut sukses merih penghargaan IBBA 2019 untuk kategori Sedan kecil < 2000 cc dan City Car/Hatchback.

"Penghargaan IBBA 2019 yang diraih Avanza, Corolla Altis, dan Agya sebagai merk terbaik di segmennya masing-masing merupakan jawaban atas komitmen Toyota menjaga kepercayaan dan loyalitas pelanggan terhadap kualitas produk, teknologi, dan layanan yang diberikan selama ini,” kata Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Anton Jimmi Suwandy melalui siaran pers TAM, Kamis (28/11).

Apresiasi tersebut, lanjutnya, diharapkan akan semakin memicu TAM untuk senantiasa berupaya menghadirkan ever-better cars kepada pelanggan.

Ia mengutarakan dukungan pelanggan telah menempatkan Avanza sebagai MPV dengan angka penjualan terbesar dalam kurung waktu 16 tahun terakhir. Sejak diperkenalkan pada 2003, total penjualan mobil keluarga Indonesia ini sudah mencapai hampir 1,8 juta unit.

"Avanza adalah produk Toyota yang memiliki hubungan erat dengan masyarakat Indonesia bahkan telah menjadi Part of Indonesia Greatness selama 16 tahun terakhir dan sukses mempertahankan posisi nomor satu sebagai MPV terlaris di kelasnya saat ini sehingga Avanza tetap menjadi pilihan. Sepanjang tahun 2019 ini, Avanza telah membukukan penjualan 73.962 unit. Kami bersyukur penjualan Avanza-Veloz di tahun ini naik sebesar 8,9% di banding periode yang sama tahun lalu,” kata Anton. (S-1)