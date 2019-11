1.200 Pelari Siap ikuti Mandiri Nusa Dua International Run 2019

PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), BUMN pengembang kawasan The Nusa Dua, Bali dan The Mandalika Lombok NTB, bersama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Jasa Marga Bali Tol (JBT), menggelar kembali event lari internasional ‘Mandiri Nusa Dua Internasional Run 2019’ (Mandiri NDIR’19) pada 15 Desember 2019 di kawasan The Nusa Dua, Badung, Bali.

Sebagaimana pelaksanaan tahun sebelumnya, Mandiri NDIR tahun ini juga akan berlari melintasi Jalan Tol Bali Mandara. Mandiri NDIR’19 akan mempertandingkan dua kategori lari yaitu 10 km (10K) dan 5 km (5K) dengan total hadiah mencapai Rp100 juta.

Penyelenggara menargetkan lomba lari internasional tersebut akan diikuti 1.200 pelari dari kalangan profesional dan pemula baik yang berasal dari mancanegara maupun domestik.

Dengan tema 'Run Across The Sea - Chasing The Sunrise' serta konsep Fun and Culture, Mandiri NDIR’19 akan memberikan para pelari sebuah pengalaman berlari di atas Jalan Tol Bali Mandara serta menikmati suasana pagi yang eksotis di Kawasan Pariwisata The Nusa Dua. Selain itu, para pelari juga dapat menyaksikan hiburan tarian Bali, cosplay serta cheerleader di sepanjang jalur lari.

Direktur Konstruksi dan Operasi ITDC Ngurah Wirawan mengatakan, “Selain untuk mendukung gaya hidup sehat, kami menyelenggarakan Mandiri NDIR’19 sebagai salah satu upaya dalam memposisikan The Nusa Dua sebagai Sport Tourism Destination unggulan bertaraf internasional di Indonesia, guna mendorong kunjungan wisatawan ke The Nusa Dua."

"Peningkatan kunjungan wisatawan ke The Nusa Dua akan berkontribusi terhadap peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali, dan selanjutnya kepada peningkatan kunjungan wisatawan ke Indonesia,” ujar Ngurah pada jumpa pers di Jakarta, Jumat (29/11).

Corporate Secretary Bank Mandiri Rohan Hafas menjelaskan, “Bank Mandiri sebagai bank terbesar di Indonesia dan sebagai sponsor utama penyelenggaran event ini, memiliki komitmen yang sama dengan ITDC dalam mendukung program pemerintah, yaitu untuk mencapai target kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara ke Indonesia pada tahun 2019, serta menjadikan pariwisata sebagai sektor industri unggulan baru.”

Registrasi Mandiri NDIR’19 dibuka mulai tanggal 20 November 2019 dan ditutup pada tanggal 8 Desember 2019 melalui situs https://internationalnightrun.com/ dengan biaya registrasi sebesar Rp275 ribu untuk kategori 5K dan Rp375 ribu untuk kategori 10K. (OL-09)