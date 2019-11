Kaesang Ajak Para Gamer Ikut Bangun Ekosistem E-Sports

THE Breeze, BSD City, Kota Tangerang, menjadi saksi persaingan para gamer beradu ilmu dan taktik main bareng Mobile Legends dalam babak final Ternakopi Campus Tournament.

"E-Sports telah berkembang dari awalnya permainan menjadi olahraga, bahkan profesi. Terlihat dari dipertandingkannya cabang ini di Asian Games. Mereka yang menekuninya, bukan sekedar mengandalkan bakat tapi mesti didukung kebugaran fisik dan mental dari latihan yang memadai," ujar founder Ternakopi, Kaesang Pangarep.

Kompetisi dan gathering kali ini, menurut Kaesang yang pemain ke-10 Genflix Aerowolf, diharapkan dapat memacu terbangunnya ekosistem e-sport yang lengkap, termasuk menjaring dukungan sektor swasta.

Turnamen bagi mahasiswa yang sudah dimulai sejak Sabtu (23/11) lalu itu telah menjaring lebih dari 2.000 pemain yang memperebutkan hadiah dengan nilai total sebesar Rp300 juta berikut sebuah mobil Avanza.

Berbagai mitra sektor swasta seperti Astra, Sinar Mas, Lion Air Group, Bold Experience, MM Travel dan GoFood mendukung Ternakopi mengajak seluruh para gamer dan pengunjung umum dalam berdiskusi seputar industri e-sports sekaligus berbagi tips serta trik menjaring prestasi di ranah e-sports.

CEO Ternakopi, Ansari Kadir, mengatakan pihaknya menggelar acara 'Nongkrong E-Sports Kuy!' yang diyakini banyak manfaat yang bisa diraih dari e-sports.

"Hobi main terpenuhi, dapat hadiah, jaringan dan pertemanan yang luas, mudah-mudahan prestasi yang lebih tinggi juga tercapai. Bukan tak mungkin, saatnya ekosistem game ini telah terbangun, e-sports ini akan menjadi industri yang membuka banyak profesi baru di Indonesia," kata Ansari.

Sementara itu, Managing Partner Plug n Play Indonesia, Westley Harjono selaku akselerator di ranah online mengatakan,"Industri ini membutuhkan kehadiran pemerintah dalam menyediakan regulasi seputar infrastruktur, perpajakan, pembinaan, penelitian dan pengembangan hingga ke aspek perlindungan pemain".

Keseruan 'Nongkrong E-Sports Kuy!"'bertema The Rise of Game Industry bertambah dengan kehadiran Jess No Limit, Kaesang Pangarep, Clara Mongstar, dan Brandon Kent yang berbagi pengalamannya menjadi gamer profesional. (Drd/OL-09)