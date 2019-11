Luna Maya & Vanesha Prescilla Diundang Nonton MMA 2019 di Korsel

MELON Music Awards (MMA) 2019, ajang musik tahunan yang digelar untuk memberikan apresiasi kepada para musisi Korea di Gocheok Sky Dome, Seoul, Korea Selatan (Korsel), pada Sabtu (30/11).

Namun bagi para pecinta musik K-Pop di Indonesia, yang belum memiliki kesempatan untuk bepergian ke Seoul, Korea, JOOX akan menayangkan acara penghargaan musik Korea paling bergengsi ini.

JOOX, aplikasi pemutar musik paling populer saat ini, akan menyajikan segala kemewahan dan kemeriahan acara MMA tersebut secara live streaming, tepat pada 30 November 2019. Pada ajang ini, 10 top artis Korea antara lain BTS, Chunga, BLO4, Chungha, EXO, Heize, Jang Beom June, MAMAMOO, M.C the MAX dan Taeyeon SNSD akan dipilih melalui proses voting dan dinobatkan sebagai Artist of the Year MMA 2019.

Hal ini merupakan kali kelima JOOX menyajikan live streaming ajang MMA langsung dari Korea. Namun, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, khusus menyambut ajang MMA bertema ‘Full of Surprise’ tahun ini, JOOX Indonesia mempersembahkan acara JOOX Karaoke Chorus Battle bagi JOOX Lovers dan melibatkan dua artis dari Tanah Air pecinta K-Pop sejati, Luna Maya dan Vanesha Prescilla.

Di acara yang dikemas sejak 27 November 2019 hingga 4 Desember 2019 ini, JOOX Lovers dapat memilih untuk berduel bagian chorus lagu yang dinyanyikan Luna dan atau Vanesha. Lima Pemenang yang dipilih langsung oleh Luna dan Vanesha akan berhak mendapatkan exclusive merchandise dari Korea.

Banyak orang telah mengetahui dua artis cantik ini adalah penggemar berat boyband asal Korea. Luna Maya sendiri boleh dibilang tidak pernah absen untuk hadir di konser BTS di mancanegara. Bahkan belum lama ini, tak tanggung-tanggung, Luna sampai menyaksikan konser yang digelar di Olympic Stadium, Seoul, Korea Selatan selama tiga hari berturut-turut.

Selain itu, Luna pun kerap mengunggah soal BTS, terutama sosok RM BTS di Instagram story-nya, yang sering disebut suami Korea-nya. Alhasil, banyak netizen yang nyinyir dengan kelakuan Luna Maya yang seperti ABG baru mengenal dunia K-Pop sehingga terlihat sangat tergila-gila.

"Menggemari musik K-Pop sebagaiman kalangan muda telah membuat saya merasa muda dan terlihat awet muda," ucap Luna Maya saat merespons sekelompok yang usil terhadap hobinya menggemari musik KPop.

Tak berbeda jauh dengan Luna, Vanesha Prescilla pun telah mengukuhkan dirinya menjadi seorang 'Army', penggemar garis keras BTS. Baru-baru ini, Vanesha mengucapkan ulang tahun untuk Jungkook, personil BTS dengan menyanyikan lagu Jungkook berjudul ''Euphoria'' bersama keponakannya.

Video yang diunggah di akun Twitter dan Instagram Vanesha tersebut lantas mendapat banyak sorotan netter. Kompaknya mereka menyanyikan lagu tersebut berhasil menuai berbagai macam komentar positif.

BTS sendiri sudah dipastikan akan hadir di MMA 2019 pada Sabtu (30/11) dan konon kabarnya mereka akan memberikan penampilan terbaiknya dengan mengusung konsep yang menonjolkan karakteristik dari tujuh personelnya.

Luna Maya dan Vanesha Prescilla yang mendengar kabar tersebut tentu saja sangat ingin menyaksikan secara penampilan BTS di MMA 2019 tersebut. Dan bak pucuk dicinta ulampun tiba, JOOX Indonesia telah memberikan undangan khusus bagi kedua artis cantik itu untuk hadir di MMA 2019 di Korea.

Selain menyaksikan penampilan BTS langsung di ajang paling bergensi untuk dunia musik Korea, MMA 2019. Luna dan Vanesha akan terus mendukung idolanya dengan memberikan bingkisan tepat pada saat MMA 2019 berlangsung melalui aplikasi JOOX.(OL-09)