Beli BMW Seri 7 Bonus GarudaMiles 20.000 Poin

BMW Group Indonesia terus meningkatkan program BMW Business Alliance bersama Garuda Indonesia. Maskapai penerbangan nasional yang merupakan salah satu mitra korporasi dari BMW Business Alliance juga merupakan mitra strategis dalam menghadirkan "First Class Flying Experience" turut menghadirkan program penjualan inovatif dari The New 7.

Dalam program terbaru ini setiap pembelian BMW Seri 7, pelanggan mendapatkan benefit berupa penambahan nilai GarudaMiles sebanyak 20.000 poin.

Program BMW Business Alliance bersama Garuda ini diresmikan bersamaan dengan rangkaian peluncuran armada terbaru Garuda Indonesia Airbus 330-900 Neo, Rabu (27/11).

"Kami sangat mengapresiasi Garuda Indonesia yang turut menawarkan benefit khusus dari Loyalty Program GarudaMiles pada setiap program kepemilikan BMW Seri 7 terbaru. Hal ini memperlihatkan fokus kedua perusahaan dalam menghadirkan banyak keuntungan dan keistimewaan eksklusif untuk pelanggan," ungkap Vice President Sales BMW Indonesia Bayu Riyanto.

Layanan BMW Business Alliance yang ditawarkan kepada korporasi memberikan berbagai keuntungan, antara lain tersedianya Certified BMW Business Alliance Key Account Manager, seorang profesional khusus untuk pelanggan korporasi.

Selain itu pelanggan korporasi juga akan terdaftar dalam program BMW Repair Inclusive secara langsung, dengan BMW Group akan menjamin seluruh perbaikan dan layanan purnajual kendaraan BMW selama 3 tahun.

Bukan hanya jaminan kendaraan saja, teknisi ahli BMW Group akan melakukan perawatan kendaraan secara berkala dan melakukan penjemputan ke perusahaan yang bersangkutan.

Program yang diluncurkan sejak 2017 itu sudah merangkul lebih dari 50 korporasi dan 20 Kedutaan Besar yang diklaim telah mendapatkan beragam kemudahan dalam pengalaman premium.

Bayu menambahkan, selain program kemitraan terkait pembelian, perawatan dan layanan mobilitas kendaraan BMW Group, kerja sama BMW dengan para mitra juga berfokus memberikan pengalaman premium bagi konsumen di kedua belah pihak.

"Peresmian program penjualan THE NEW 7 ini berlangsung bersamaan dengan peluncuran armada terbaru Garuda Indonesia Airbus A330-900 neo yang terkenal sangat efisien dan mutakhir, untuk itu kami merasa sangat terhormat untuk dapat menjadi bagian dari acara ini. Kami berharap agar kedepannya kerjasama Garuda Indonesia dan BMW Group Indonesia dapat terus melebihi ekspektasi pelanggan," tutup Bayu. (RO/OL-2)