Aplikasi UMRA.ID Tawarkan Umrah Mandiri tanpa Rombongan

PT Central Global Network (CGN) meluncurkan platform digital DIY (Do It Yourself) umrah pertama di dunia bernama UMRA.ID. Platform ini sudah bisa diakses, mendaftar untuk mewujudkan perjalanan umrah sepenuhnya melalui swakelola atau individu.

"Tinggal ketik UMRA.ID di Android dan iOS akan tersedia tak lama lagi dapat mewujudkan perjalanan umrah," kata Direktur CGN Ma'an Muadz, dalam keterangan resmi, Kamis (28/11).

Ma'an mengatakan, UMRA.ID ini merupakan platform digital yang memberikan kebebasan penggunanya untuk merancang dan mewujudkan perjalanan umroh secara mandiri. Mulai dari memesan tiket pesawat, hotel, visa, durasi, rute dan asuransi perjalanan.

Karena mengurus mandiri, tentunya umroh menggunakan UMRA.ID menjadi lebih murah.

"UMRA.ID adalah merek dan platform digital dari PT Central Global Network yang merupakan penyelenggara perjalanan umroh, haji khusus dan penyedia visa umroh berijin resmi dari Kementrian Agama sejak 2013," ujarnya.

Ma'an menambahkan, menjalankan umroh dengan menggunakan platform ini juga bisa mempersingkat waktu jemaah berumroh.

Biasanya umroh konvesional menawarkan paket umroh tercepat 9 hari. Namun dengan UMRA.ID anda cukup dengan waktu paling cepat 3 hari untuk berumroh ke tanah suci.

"Waktu berumroh tercepat UMRA.ID 3 hari, hal ini sangat memudahkna bagi masyarakat yang tidak memiliki waktu banyak unuk berumroh," jelasnya.

Untuk menjalankan program umrah di UMRA.ID, sambung Ma'an, pihaknya telah meneken kerja sama strategis dengan Bank Syariah Mandiri. Kerjasama ini dilakukan untuk memudahan pembayaran dan pemasaran untuk nasabah melalui integrasi platform. Selain itu UMRA.ID juga menjalin kerjasama dengan MUI untuk promosi bersama program Umroh Ramah Lingkungan (Green Umra), program donasi dengan Sharinghappiness, kerjasamajaringan hotel Dar EI lman serta komunikasi jamaah bersama lndosatooredoo.

Sementara itu, CEO UMRA.ID Ahmad Husani mengatakan platformnya ini bukanlah marketplace umroh, tapi sepenuhnya swakelola atau populer disebut Do It Yourself (DIY) Umra.

”Intinya menyesuaikan kantong. Agar sesuai kantong, jemaah akan mengeksplorasi fitur di UMRA.ID, mulai memilih pesawat, rutenya, hotel dan lokasinya, durasi tinggal di Makkah, Madinah, memilih asuransi dan juga aplikasi visa,” terang Ahmad.

Lebih jauh, Ahmad mengungkapkan program umrah di UMRA.ID merupakan wisatawan mandiri yang tidak memerlukan pembimbing dan terbiasa menyusun perjalanannya sendiri. Menurut data Kemenag usia 25-50 tahun saat ini mendominasi jamaah umroh Indonesia. "Pada usia tersebut, mereka educated dan mandiri serta terbiasa bertransaksi apapun melalui gawai," pungkasnya. (RO/OL-8).