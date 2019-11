Taspen Raih Top Digital Awards

PT Taspen meraih tiga penghargaan pada Top Digital Awards 2019 atau ajang penghargaan tertinggi kepada perusahaan/instansi pemerintah yang dinilai berhasil dalam pemanfaatan teknologi/solusi digital, dalam meningkatkan kinerja, daya saing, layanan pelanggan, dan masyarakat.

Sekretaris Perusahaan Taspen M Ali Mansur, di Jakarta, kemarin, mengatakan penghargaan yang diraih Taspen, yakni PT Taspen (persero) sebagai TOP Digital Implementation on Insurance Sector Level Star 42. Kemudian, Direktur Utama Taspen Iqbal Latanro sebagai Top Leader on Digital Implementation 2019, dan Dilan (Digitalisasi Pelayanan) Pensiun sebagai Top Digital 2019 in Pension Payment.

Penghargaan tersebut diterima Direktur SDM,TI, dan Kepatuhan Taspen, Mohamad Jufri, didampingi Manajer Utama Divisi Teknologi Informasi, Kristiyanto, pada anugerah yang digelar It Works Magazine di Jakarta, Rabu (27/11) .

Mansur menyatakan, Taspen telah melahirkan banyak inovasi untuk kemudahan pelayanan para peserta, antara lain aplikasi Taspen Mobile, Layanan Klaim Otomatis, One Hour Service, serta Otentikasi Digital melalui Smartphone.

"Inovasi digitalisasi pelayanan yang diberikan Taspen merupakan upaya untuk terus meningkatkan pelayanan terbaik bagi seluruh peserta," katanya. (Ant/E-1)