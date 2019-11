Lintasarta Raih 3 Penghargaan di TOP IT & TOP Telco 2019

LINTASARTA sukses meraih tiga penghargaan pada ajang TOP IT & TOP Telco 2019 untuk kategori TOP Data Communication 2019, TOP Data Center 2019 dan TOP Cloud 2019.

“Memasuki era industri 4.0 pelaku industri perlu melakukan transformasi digital di seluruh lini bisnisnya sehingga membutuhkan dukungan infrastruktur ICT yang telah diakui kehandalannya,” ujar Marketing General Manager Lintasarta, Bayu Adi Pramono dalam keterangan tertulisnya.

Ia mengatakan, ketiga penghargaan yang diterima Lintasarta merupakan bentuk apresiasi serta bukti keberhasilan dalam mengimplementasikan, serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Oleh karena itu, lanjutnya, Lintasarta akan terus hadir untuk mendukung kesuksesaan transformasi digital di Indonesia.

Sebagai penyedia solusi TIK, Lintasarta memiliki layanan jaringan terestrial yang luas di lebih dari 100 kota. Layanan Lintasarta tersebut menjangkau kawasan bisnis hingga jaringan dengan media akses fiber optic (FO) dan Broadband Wireless Access (BWA), serta layanan VSAT atau satelit dengan didukung lebih dari 15.000 jaringan remote VSAT.

“Sehingga dapat menjadi sarana efisien bagi perusahaan yang memiliki kantor cabang hingga daerah terpencil sekali pun,” imbuhnya.

Layanan Data Communication Lintasarta dibekali dengan adanya 14 hub VSAT dengan adanya stasiun bumi yang berlokasi di Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat serta di Banyu Urip, Gresik, Jawa Timur.

“Tentunya hal ini menjadikan layanan Data Communication Lintasarta memiliki advantage geo location karena tidak hanya bergantung dengan satu hub,” kata Bayu.

Tidak hanya layanan komunikasi yang handal, solusi infrastruktur ICT Lintasarta juga memiliki fasilitas Data Center yang telah berstandar internasional Tier III Facility dari Uptime Institute dengan jaringan interkoneksi yang dibangun pada Data Center yang terletak di tiga lokasi, diantaranya Jakarta, Tangerang Selatan dan Purwakarta. Hal ini memastikan bahwa koneksi tidak menjadi kendala.

Selain itu, layanan Lintasarta Data Center juga memberikan keamanan kelas dunia dengan sertifikasi PCI DSS pada level Data Center hingga Cloud, serta kenyamanan dengan fitur Data Recovery Center (DRC) untuk menjamin keberlangsungan bisinis pelanggannya.

Solusi end to end juga diberikan mulai dari colocation, design & build dengan Managed Data Center Operation didukung oleh tenaga ahli tersertifikasi.

Disamping itu, sebagai bagian dari provider lokal Cloud di Indonesia, Lintasarta turut mendukung transformasi digital industri nasional dengan layanan Cloud Total Solution mulai dari Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS), dan Software as a Service (SaaS).

Layanan Lintasarta Cloud yang tersertifikasi Cisco Advanced Cloud Managed Services Certified Partner juga dipastikan memiliki tingkat keamanan yang tinggi.

“Layanan kami juga tersertifikasi PCI DSS level Cloud, ditambah dengan fitur seperti load balancer, next generation firewall, web application firewall,” lanjut Bayu.

Lebih jauh, Bayu memastikan Lintasarta akan terus berupaya untuk memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik untuk memastikan kepuasan serta kenyamanan pelanggan.

"Komitmen itu ditunjukkan dengan solusi Lintasarta dengan jaminan dukungan penuh selama 24 jam dalam 7 hari dengan keberadaan 50 lebih local support di seluruh Indonesia," pungkasnya. (RO/OL-7)