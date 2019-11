Badai Salju AS Ganggu Liburan Thanksgiving

BADAI yang membawa salju tebal dan angin topan menerjang beberapa wilayah Amerika Serikat (AS) dan menjadi malapetaka bagi masyarakat AS tengah bepergian liburan Thanksgiving. Badai tersebut juga menyebabkan listrik padam yang berdampak pada puluhan ribu orang Amerika Serikat pada Rabu (27/11).

Badai tersebut menyebabkan jalan bebas hambatan di bagian West maupun Midwest AS tak bisa dilewati karena tertutup salju. Kondisi tersebut juga menyebabkan ratusan penerbangan terpaksa dibatalkan. Padahal diperkirakan 55 juta masyarakat AS berencana melakukan perjalanan memperingati libur Thanksgiving yang jatuh pada Kamis (28/11) hari ini, baik via darat ataupun udara.

Balon-balon raksasa berwarna-warni dengan berbagai karakter yang biasa diarak dalam parade Thanksgiving Macy, kemungkinan juga tidak dapat diterbangkan karena hembusan angin yang begitu kencang di negara Big Apple itu. “Pola cuaca ekstrim yang sangat aktif berlaku di sebagian besar AS,” terang Badan Cuaca Nasional (NWS) AS.

Selasa (26/11) kemarin, badai salju menyebabkan salju turun di Wyoming, yang kemudian berhembus ke arah timur menuju wilayah Great Lakes.

Truk-truk bajak salju bekerja sepanjang malam di bandara di Minneapolis, Minnesota. Sementara itu di bandara Denver hampir 500 penerbangan dibatalkan dan 500 lainnya ditunda.

Cuaca ekstrim itu membuat hampir seribu penumpang pesawat bermalam di bandara Denver pada Senin (25/11) malam. Di antara mereka adalah Sonya Washington, yang berencana ke Atlanta untuk merayakan Thanksgiving bersama keluarganya.

Penerbangannya tertunda dan kemungkinan baru akan diberangkatkan pada Kamis (28//11) malam. “Thanksgiving sudah berakhir kalau begitu,” ujarnya kepada Denver Post.

Adapun di bagian barat, badai menghantam wilayah selatan Oregon dan utara California yang oleh para ahli meteorologi disebut sebagai topan bom.

“Penurunan itu biasanya menciptakan cuaca yang keras yang tiba seperti bom meledak,” terang surat kabar Oregonian.

Meskipun Badan Cuaca Nasional AS mengumumkan dua badai terpisah diperkirakan akan melemah pada Rabu (27/11) dan Kamis (28/11), perjalanan liburan Thanksgiving diperkirakan akan terganggu hingga akhir pekan.

Cuaca ekstrim tersebut juga memperingatkan potensi banjir bandang yang dapat melanda wilayah selatan California.(AFP/Uca/I-1)