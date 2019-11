Kemenag Keluarkan Rekomendasi FPI, Warganet Cuit #JokowiTakutFPI

KEMENTERIAN Agama telah memastikan Front Pembela Islam (FPI) memenuhi persyaratan permohonan rekomendasi organisasi kemasyarakatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2019.

Sehingga, Kemenag sudah mengeluarkan rekomendasi pendaftaran ulang Surat Keterangan Terdaftar atau SKT terhadap FPI.

Dipantau di media sosial (medsos) twitter pada Kamis (28/11), warganet menanggapinya dengan menggaungkan tagar #FPIPokerFace dan #JokowiTakutFPI sampai memuncaki trending Twitter

"Sir @jokowi ? Seriously? You shouldn't be afraid of THEM! #JokowiTakutFPI," cuit akun @doublechocopie.

Akun @SahrulRizal ikut berkomentar : "It's not a #KamisOptimis , rather it's a #kamisambyar . Why? Cause #JokowiTakutFPI," katanya.

"Lha itu izin ormas rasa preman mau diperpanjang. Gmn cara merangi radikalisme klo bibit2nya saja dibiarkan pemerintah?

#JokowiTakutFPI," cuit akun @narkosun.

Ada lagi dengan ungkapan yang sama. "Memerangi radikalisme dengan mengizinkan ormas radikal FPI? Bullsh** ah pak presiden," ujar @bienstak. (X-15)