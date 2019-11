Vokasi UI Gagas Pertemuan Perusahaan Startup di Singapura

DUNIA bisnis startup digital terus bergeliat seiring tumbuh dan berkembangnya perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Lahirnya beberapa startup unicorn di Indonesia seperti Gojek, Tokopedia, Bukalapak, dan lainnya turut memacu pelaku startup digital nasional untuk mengakselerasi bisnisnya, mencari akses dan peluang permodalan melalui berbagai forum business meeting startup.

Senada dengan hal tersebut, Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia (UI) mengadakan Southeast Startup Summit (SEASS) 2019 di Singapura pada 22 – 23 November 2019 yang bertujuan mendorong lebih banyak lagi startup kompetitif yang mampu memanfaatkan pasar ekonomi asia yang sedang berkembang.

Acara yang bertempat di PSB Academy Marina Square ini mengusung tema "Building competitive startup in Asia Emerging Market” yang dibuka Duta Besar RI untuk Singapura I Gde Ngurah Swajaya dan Direktur Vokasi UI Sigit Pranowo Hadiwardoyo.

Forum seminar menghadirkan keynote speaker Caleb Yap – Eksekutif Director DBUB, Hari Sungkari – Deputi Infrastruktur Bekraf, Budi Soetjipto – Wakil Rektor bidang riset dan kerjasama Universitas Pertamina dan Roy Darmawan – Pengamat Ekonomi ASEAN.

Acara juga dihadiri Pejabat Atase Perdagangan Singapura, Para Ekpertis Startup ASEAN, Komunitas Diaspora Singapura dan dihadiri ratusan delegasi yang berasal dari kampus antara lain UI, NUS, Universitas Pertamina, PSB Academy, dan Para Pelaku Startup, Ekspertise, Capital Venture dan lain sebagainya.

Forum ini juga menjadi ajang kompetisi business model startup berbasis digital yang diikuti tidak kurang dari 20 tim dari berbagai negara ASEAN.

Peserta summit juga berkesempatan mengunjungi Hangar 71 NUS Entreprise untuk mempelajari ekosistem startup dan inkubator bisnis dan mengamati proses bisnis beberapa startup yang sedang berkembang pesat antara lain Gumi Asia (animasi), KALMS (IT), DBUB Singapore (blockchain) dan D2-1 (fashion).

Puncak acara diadakan event pitching yang diikuti 10 peserta startup nominasi dan dilanjutkan dengan business meeting. Turut hadir ambil peran dalam acara ini antara lain Derek Tan - Vice President of Singpost, Adam Tan - Founder of Effro, Daniel Stuart - CEO of AnyConnect, Nigel Mathiaz - Managing Director of ConciergeAsia, Timothy Santika - CEO & Founder of Frea, Adhyanta Rahma - Founder of Art-I Production, Tanya Gromenko - Founder of Singapore Guide Book, Shane Lee - Founder of 6oz Espresso Bar, dan Carina Widjaja - Managing Director of DFW.

Acara ini merupakan agenda tahunan ketiga Program Studi Administrasi Keuangan dan Perbankan Vokasi UI yang rutin diadakan secara marathon di negara-negara ASEAN.

“Mahasiswa perbankan kami dorong untuk berkiprah di forum global agar dapat mengembangkan diri dan kelak mampu bersaing sebagai professional dari negara lain” terang Dede Suryanto Kaprodi Administrasi Keuangan dan Perbankan Vokasi UI.

Acara ini merupakan wujud sinergi positif antara kampus dengan industri yang dimotori oleh Vokasi UI dan Universitas Pertamina dan didukung oleh para pelaku bisnis startup dan ekspertise di Singapura. (RO/OL-2)