Tips Padu Padan Ragam Tas dan Sepatu Kerja untuk Berbagai Acara

TIDAK jarang dalam satu hari kamu memiliki lebih dari satu kegiatan, mulai dari bekerja, temu wicara, atau makan malam bersama teman dan pasangan. Kamu akan berupaya untuk tampil stylish dan menyesuaikan outfit dengan acara yang akan dihadiri.

Namun, tidak dapat dimungkiri, kamu bisa menghabiskan waktu cukup banyak untuk memadukan outfit, karena menghadapi kesulitan dalam mencocokkan setiap detail yang akan dikenakan, baik atasan, bawahan, hingga aksesoris seperti tas dan sepatu. Keadaan akan menjadi semakin sulit apabila tas dan sepatu yang kamu miliki hanya bisa digunakan untuk satu acara, atau gaya berpakaian tertentu saja.

Di saat seperti ini tas dan sepatu yang versatile sangat dibutuhkan dan penting untuk dimiliki. Tas dan sepatu yang bersifat fleksibel memudahkan kamu dalam memadukannya dengan item fesyen lain, serta dapat disesuaikan dengan acara apa pun yang akan kamu hadiri. Charles &Keith, salah satu fast fashion forward brand, menyadari kebutuhan wanita akan tas dan sepatu dengan kelebihan tersebut.

Head of Marketing Charles & Keith Indonesia, Ita Dwi Yulianti mengatakan, kebanyakan wanita saat ini mempunyai mobilitas yang tinggi, membuka hari dengan berangkat ke kantor, lalu melanjutkan dengan meeting, dan ditutup dengan acara malam hari seperti makan malam bersama teman atau pasangan.

"Agar tetap tampil cantik pada setiap kesempatan, terkadang para wanita ini kesulitan untuk memadukan tas dan sepatu dengan gaya berpakaian yang cocok untuk berbagai acara. Berdasarkan pemahaman akan kebutuhan wanita masa kini, Charles & Keith menyediakan koleksi tas dan sepatu yang versatile melalui koleksi Nine to Five. Koleksi terbaru dari Charles & Keith bisa dipakai dalam berbagai acara dan dengan gaya apa saja," kata Ita dalam keterangannya, Selasa (26/11).

Seperti apa tas dan sepatu yang versatile? Yuk, simak rangkuman model tas dan sepatu yang bisa digunakan untuk berbagai acara dan berbagai gaya berpakaian.

Baca juga: One Decade of PPM SoM Holds Asian Business Case Competition

1. Removable Quilted Pouch

Quilted shoulder bag merupakan tas dengan motif jahitan diagonal seperti selimut yang terbuat dari kain perca. Tas model ini bisa digunakan untuk pergi ke pesta pernikahan, makan malam bersama teman, dan acara keluarga. Removable Quilted Pouch Boxy Shoulder Bag dari koleksi Nine to Five Charles & Keith memiliki bentuk yang unik dan mempunyai tali panjang yang mudah dilepas dan dipasang kembali sesuai dengan kebutuhan dan kesukaan. Kamu akan terlihat stand out dengan membawanya sebagai shoulder bag atau pun digenggam layaknya pouch bag.

2. Simple Slingback Flats

Kamu bisa tampil simpel dan santai dengan sepatu slingback flats saat berjalan-jalan bersama teman atau pasangan. Sepatu koleksi Nine to Five Charles & Keith, Knotted Mary Jane Strap Slingback Flats bisa menjadi pilihan karena mudah dipadukan dengan berbagai outfit, seperti mini dress yang manis atau blouse santai yang kamu suka. Akhirnya kamu pun bisa lebih percaya diri dan nyaman dengan gaya berpakaian favorit kamu.

3. Classy Tote Bag

Liburan lebih bergaya dan praktis dengan dilengkapi tote bag yang classy. Ukurannya yang sedikit lebih besar bisa menampung banyak barang yang kamu butuhkan, tetapi tetap bisa mempercantik gaya berpakaian kamu karena bentuknya yang classy. Salah satunya adalah Asymmetric-Cut Top Handle Tote Bag dari Charles & Keith yang berbentuk edgy dan classy. Tas ini juga dapat digunakan untuk kamu yang sering memiliki agenda meeting dan juga untuk kuliah.

4. Elegant Mini Bag

Sesuai namanya, mini bag sangat mudah dibawa saat melakukan kegiatan sehari-hari. Bentuk yang elegan dan biasanya dilengkapi dengan long dan short strap dapat semakin menunjang penampilan kamu. Tas ini dapat dibawa untuk menghadiri pesta ulang tahun teman, pergi menonton konser, atau sekadar hangout bersama teman-teman di mal atau kafe terdekat. Kamu bisa menggunakan Two-Tone Quilted Wallet koleksi Nine to Five dari Charles & Keith untuk melengkapi berbagai gaya berpakaian kamu karena bentuknya yang simple, tetapi tetap elegan.

5. Casual Heel Sandals

Mengenakan sepatu sandal heels tentunya dapat menunjang penampilan dengan menonjolkan sisi manis serta feminin. Kamu bisa memadukannya dengan kaos polos dan celana jeans untuk bergaya santai namun tetap fashionable. Tapi, tidak hanya untuk bergaya casual saja, koleksi sepatu sandal terbaru dari CHARLES & KEITH, Terrazo Print Flare Block Heel Sandals memungkinkan kamu untuk bergaya formal juga loh. Sepatu ini akan semakin terlihat ciamik saat dipadukan dengan setelan formal seperti blazer atau kemeja dan pencil skirt, misalnya.

Selain koleksi Nine to Five, Charles & Keith juga mengeluarkan koleksi 4Ward, berupa sneakers yang bisa digunakan untuk berbagai acara. Sepatu koleksi 4Ward ini bisa dikenakan untuk kegiatan lari pagi, berlibur, atau untuk sekadar hangout bersama teman-teman. Kelebihan lainnya, sneakers koleksi 4Ward ini dibuat dari bahan yang ramah lingkungan, di mana sisi atasnya terbuat dari serat fiber bambu, menggunakan perekat berbahan dasar air, serta bahan sol yang terbuat dari busa EVA (Ethylene-vinyl Acetate) yang terbuat dari ganggang. (RO/OL-1)