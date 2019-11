Rayakan HUT Ke-52, Indosat Ooredoo Apresiasi Pelanggan

MENAPAKI usia lebih dari setengah abad, tepatnya ke-52 tahun, perusahaan telekomunikasi digital terdepan di Indonesia, Indosat Ooredoo, menggelar promo bagi konsumennya berupa penawaran spesial bonus kuota hingga diskon jutaan rupiah. Program promo konsumen ini merupakan bentuk apresiasi Indosat Ooredoo kepada para pelanggannya.

Chief Marketing Officer of Indosat Ooredoo, Ritesh Kumar Singh, mengatakan, pihaknya sangat senang merayakan HUT ke-52 ini.

"Bagi kami, '52 is the new 25'. Oleh karena itu, kami ingin berterima kasih kepada seluruh pelanggan atas dukungan dan loyalitas selama ini sehingga kami bisa terus berinovasi sampai saat ini," ujar Ritesh dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (27/11).

Sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan setia, lanjut Ritesh, Indosat Ooredoo menghadirkan promo dan penawaran spesial.



"Melalui program consumer promo ini, kami berharap pelanggan dapat selalu menikmati produk dan layanan Indosat Ooredoo yang simpel dan transparan," harapnya.

Pada momen ulang tahun ini, melalui merek IM3 Ooredoo, Indosat Ooredoo memberikan apresiasi kepada pelanggan dengan bisa mendapatkan bonus kuota internet 520 MB, 52 SMS, dan 52 menit bebas telepon ke nomor IM3 Ooredoo hanya dengan Rp1. Selain itu, dalam rangkaian ulang tahun kali ini, IM3 Ooredoo juga meluncurkan promo untuk paket bundling smartphone khusus pelanggan prabayar.

Untuk pelanggan pascabayar, IM3 Ooredoo juga memberikan banyak diskon untuk paket bundling-nya. Pelanggan yang membeli smartphone Realme 5, Oppo Reno 2, dan Samsung Galaxy Note 10 dengan paket bundling Superplan atau Freedom Postpaid Plus dengan masa berlangganan 12 dan 24 bulan akan mendapatkan potongan harga sebesar 52%, bahkan lebih.

"IM3 Ooredoo juga bekerja sama dengan e-commerce Blibli.com menawarkan cashback hingga Rp 10juta. Cashback ini berlaku bagi pelanggan pascabayar yang memilih berlangganan Paket Superplan 600 melalui merchant Blibli.com," tutupnya. (RO/OL-1)