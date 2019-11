Ribuan Mobil Ramaikan Honda Fastival 2

PABRIKAN otomotif mesti senantiasa memberikan apresiasi kepada komunitas dan pencinta mobil. Hal itu dilakukan PT Honda Prospect Motor (HPM) dengan menggelar acara kumpul komunitas mobil merek itu yang terbesar di Indonesia.

Ajang bertajuk Honda Fastival 2 itu digelar di Hall D2 JI Expo Kemayoran, Jakarta, Minggu (24/11). Acara itu diramaikan lebih dari 3.000 mobil Honda oleh 24 komunitas di seluruh Indonesia dan konsumen.

Bukan sekadar ajang temu antarkomunitas dan konsumen, Honda Fastival 2 juga diisi berbagai aktivitas yang dapat diikuti pengunjungnya. Ada balapan, modifikasi, aktivitas sosial, pertunjukan musik, dan berbagai hiburan untuk keluarga.

Honda menyulap area luar ruang menjadi arena balap gokar, slalom, dan time attack yang dapat dicoba seluruh pengunjung untuk membuktikan kemampuan mengemudi hingga mengadu performa mobil mereka. Dalam kompetisi time attack, tiap peserta beradu kecepatan di trek lurus sejauh 100 m untuk memperebutkan gelar juara di tiga kategori waktu, yakni bracket time di bawah 6 detik, 6-8 detik, dan di atas 8 detik.

Pada kompetisi slalom, para peserta juga dapat menunjukkan kemampuan bermanuver dalam waktu singkat untuk meraih juara di lima kategori waktu, yaitu bracket time Super Honda (di bawah 22 detik), 22 detik, 24 detik, 26 detik, dan 28 detik. Pengunjung yang baru pertama kali mencoba balapan dapat mengikuti kompetisi gokar untuk bersaing meraih lap time terbaik. Seluruh pemenang kontes berkesempatan mendapatkan hadiah total puluhan juta rupiah.

Pada area dalam, Honda menampilkan jajaran mobil maskot dari setiap komunitas mobil Honda yang berpartisipasi. Terdapat pula 10 generasi dari Honda Civic di area The Wonder of Civic dan Honda Accord dalam The Legacy of Accord.

Untuk seluruh pengunjung tersedia berbagai kontes menarik, di antaranya F1 simulator. Di sini peserta berlomba untuk meraih catatan waktu terbaik di permainan simulator, custom diecast contest, serta diecast race contest dengan total hadiah jutaan rupiah.

Honda juga mengampanyekan keselamatan berkendara melalui simulator Honda Sensing, yaitu simulasi berkendara dengan teknologi keselamatan canggih melalui kacamata virtual reality (VR). Test drive juga dilaksanakan agar pengunjung melihat langsung cara kerja dari fitur Honda Sensing dengan menggunakan All New Honda Accord.

Terdapat pula area Transcooter Experience. Di sini pengunjung menjajal teknologi skuter praktis dari Honda untuk mobilitas jarak dekat.

Menurut President Director HPM Takehiro Watanabe, acara itu merupakan apresiasi bagi para pencinta dan komunitas Honda sebagai konsumen loyal. "Para fan ini merupakan bagian yang penting dari keluarga Honda yang telah berkontribusi besar terhadap semua pencapaian kami di Indonesia," ujar Takehiro.

Business Innovation and Marketing & Sales Director HPM Yusak Billy menambahkan, Honda Fastival dirancang sesuai dengan karakter mobil yang sporty, sangat stylish untuk dimodifikasi, dan memiliki karakter khas yang tak lekang oleh zaman. Di acara itu, Honda juga menawarkan berbagai aksesori asli untuk berbagai model dengan harga khusus. (RO/S-3)