Uhamka Jalin Kerja sama dengan Universitas Ankara

UNIVERSITAS Muhammadiyah Prof/ Dr. Hamka (Uhamka) menjalin kerja sama dengan Universitas Ankara Turki. Pengukuhan kerja sama itu dilakukan oleh Rektro Uhamka Gunawan Suryoputro dan Rektor Universitas Ankara Erkan Ibis di Ankara, Turki, Senin (25/11) waktu setempat.

Turut hadir dalam penandatanganan kerja sama itu ialah Vice Deputy of CoHE (The Council of Higher Education) Turki Rahman ER, Duta Besar Indonesia untuk Turki Lalu M Iqbal, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir, dan Ketua Majelis Dikti litbang Muhammadiyah Lincolin Arsyad.

Haedar mengatakan, pentingnya kerja sama universitas milik organisasi Muhammadiyah dengan perguruan tinggi di luar negeri seperti Turki untuk mewujudkan internasionalisasi kampus dan membangun pusat keunggulan (Center of Excellence).

"Untuk itu, kerja sama dengan University of Ankara dan yang lain menjadi sangat penting, mengingat perguruan tinggi Turki juga sudah terus meningkat mutunya," katanya seperti dikutip dari Antara.

Duta Besar RI untuk Turki Lalu M Iqbal, menyampaikan pentingnya kerja sama dengan universitas terbaik di Turki, dan mengharapkan terwujudnya kolaborasi di bidang teknologi dan kesehatan mengingat dua bidang ini sedang berkembang maju.

Rektor Uhamka Gunawan Suryoputro menjelaskan tujuan Mou yang di fasilitasi oleh PPM dan Duta Besar RI ini dapat meningkatkan Riset Kolaborasi, SDM, serta Student Mobility. (Ant/Ol-7)