Camila Cabello Akui Mencuri Sesuatu dari Istana Kensington

PENYANYI Camila Cabello mengaku bahwa dia pernah mengambil sebuah barang dari Istana Kensington dengan tujuan untuk mengenang kunjungannya tersebut.

Camila mengakui hal itu dalam sebuah wawancara dengan radio Inggris BBC, seperti dilansir dari People, Rabu (27/11).

Pelantun lagu Havana ini mengatakan bahwa dia mencuri barang tersebut setelah mendapat tantangan dari pembawa acara BBC Greg James, dan dia tidak dapat menolaknya.

Kendati begitu, Camila tidak menyesali tindakannya justru merasa bangga, karena yang dia ambil adalah sebuah pensil berlogo Istana Kensington.

"Kami akan bertemu dengan William dan Kate, lalu aku berkata kepadanya (Camila) 'ayo curi sesuatu, curi pensil itu!' Aku menantang dia," kenang James.

Camila yang merasa tertantang lalu mengambil pensil itu dan dia masukkan ke dalam tas ibunya.

"Aku masih menyimpan pensil itu," kata Camila bangga.



"Namun aku harus minta maaf kepada William dan Kate, gara-gara itu aku tidak bisa tidur semalam, jadi aku harus melepaskan rasa sesak di dada ini," ujar Camila sambil berkelakar.

Kutipan wawancara dengan radio BBC tersebut diunggah ke akun Twitter BBC, dan mendapat komentar langsung dari akun @KensingtonRoyal yang merupakan akun resmi Pangeran William dan Kate Middleton.

Dalam komentarnya, pasangan kerajaan tersebut memberi tanda emosi mata, seolah-olah mereka menyadari ada barang di Istana yang telah dicuri.

Camila Cabello baru-baru ini mengunjungi Istana Kensington dalam rangka merayakan Teen Hero Awards 2019. Dia kemudian diwawancara oleh radio BBC untuk berbagai pengalaman tentang waktunya bersama dengan Pangeran William dan Kate Middleton. (OL-1)