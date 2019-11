Promo 'Lovember', Hotel Santika, Tawarkan Diskon Sampai 50%

MENYAMBUT bulan November dan Desember, Santika Indonesia Hotels & Resorts dengan gembira menghadirkan promo spesial 'Lovember' bagi member MyValue yang sayang untuk di lewatkan.

Lovember menghadirkan diskon F&B up to 50 % khusus di seluruh restoran Hotel Santika Premiere dan The Anvaya, Bali. Tak hanya itu, khusus untuk Hotel Santika bintang tiga dan Kampi Hotel, setelah melakukan transaksi F&B, tamu bisa mendapatkan double point di MyValue. Salah satunya di 22 sky lounge, Hotel Santika Premiere Hayam Wuruk yang memberikan diskon 50 % untuk dinner buffet dan gratis 1 mocktail.

Selain itu ada juga diskon 30 % for all variant food di restoran Mandalika dari Hotel Santika Premiere ICE BSD City dan masih banyak promo lainnya di seluruh restoran Hotel Santika Premiere dan The Anvaya. Promo Lovember ini berlaku bagi member MyValue dan dapat menukarkan melalui e-voucher yang akan dihadirkan di dalam aplikasi MyValue.

Prita Gero, selaku Asst.Corporate Marcomm Manager dari Santika Indonesia Hotels & Resorts, menjelaskan bahwa promo ini berlaku selama delapan hari dari 25 November–2 Desember 2019.

“Di dalam aplikasi MyValue akan ada 14 voucher digital berupa diskon F&B di seluruh restoran Hotel Santika Premiere dan The Anvaya Bali yang nantinya bisa tamu gunakan untuk mendapatkan diskon F&B tesebut,” jelas Prita.

Setelah menikmati santapan lezat dan bertransaksi di restoran, tamu bisa mendapatkan voucher potongan harga Rp150.000 untuk memesan kamar hotel di aplikasi MySantika, voucher potongan ini berlaku bagi 100 tamu pertama.

Berbeda dengan Hotel Santika dan Kampi Hotel, di mana tamu bisa mendapatkan double point di aplikasi MyValue. “Kami juga memberikan promo double point di MyValue, bagi tamu yang bertansaksi di restoran Hotel Santika bintang tiga dan Kampi Hotel,” terang Prita.

Dengan adanya promo ini, tamu yang sudah jadi member MyValue dapat menyantap hidangan lezat dengan suasana yang nyaman, diskon menarik dan double point.

Santika Indonesia Hotels & Resorts saat ini mengelola 112 unit hotel dengan 7 brand utama: The Anvaya Beach Resorts sebagai hotel berbintang lima berjumlah 1 unit, Hotel Santika Premiere sebagai hotel berbintang empat dengan total 13 unit, Hotel Santika sebagai hotel berbintang tiga dengan total 29 unit, Kampi Hotel sebagai instagenic hotel berbintang tiga berjumlah 1 unit, Amaris Hotel sebagai smart hotel dengan total 65 unit dan The Royal Collection (The Samaya dan The Kayana) sebagai Boutique Villas dengan total 4 unit.

Tahun ini Santika Indonesia Hotels & Resorts akan membuka lima properti: Amaris Hotel Slipi–Jakarta, Hotel Santika Pasir Koja–Bandung, Hotel Santika Lampung dan Hotel Santika Bukit Tinggi. Beberapa unit juga sedang dalam proyek pembangunan antara lain: Amaris Hotel Tasikmalaya, Amaris Hotel Manado, Amaris Hotel Sorong, Kampi Hotel ICE–BSD City, Kampi Hotel Bogor, Kampi Hotel Semarang, Hotel Santika Blitar, Hotel Santika Pasuruan, Hotel Santika Batam, Hotel Santika Bima dan Hotel Santika Premiere Padang.

Download aplikasi MySantika di iOS atau Google Play Store untuk kemudahan pem-booking-an dengan harga terbaik lalu daftar menjadi member MyValue dan nikmati keuntungannya di semua jaringan Hotel Santika Indonesia Hotels & Resorts. (OL-09)