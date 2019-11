Sepatu Lokal Indonesia Tampil di Miami Modest Fashion Week

SEBAGAI merek lokal Indonesia, Buccheri akan berpartisipasi dan juga berkolaborasi dengan Jeny Tjahyawati, seorang perancang busana Indonesia yang ternama.

Buccheri berkolaborasi dengan designer Jeny Tjahyawati dalam pergelaran busana Miami Modest Fashion Week di Amerika Serikat, setelah sebelumnya juga telah melakukan kolaborasi pada event Indonesian Modest Fashion Week (IMFW) 2020 dan Jakarta Fashion Week (JFW) 2020.

“Miami Modest Fashion Week merupakan kesempatan yang sangat baik untuk mempromosikan industri fashion Indonesia dan menjelaskan kepada dunia Internasional bagaimana industri fashion kita berkembang dari tahun ke tahun,” kata Managing Director Buccheri, Lo Rudianto pada jumpa pers di Jakarta, Selasa (26/11).

Miami Modest Fashion Week akan diadakan di Intercontinental Miami, AS, dari 30 November 2019 sampai 2 Desember 2019 dengan tema ‘Welcome to The New Normal’. Miami Modest Fashion Week adalah Modest Fashion Week pertama di Amerika Serikat.

“Peluang ini akan dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkenalkan keunggulan produk bermerk Buccheri yang telah berkiprah pada industri ini sejak tahun 1989,” ujar Lo Rudianto.

Sepatu resmi Presiden Jokowi

“Buccheri juga dipercaya menjadi sepatu resmi untuk Presiden Joko Widodo. Saat ini Buccheri terus mengadaptasi trend fashion terbaru dengan mengembangkan produk untuk kaum millenial, salah satunya adalah meluncurkan produk kategori sneaker,” tutur Lo.

Menurut Lo, Buccheri akan menunjukkan perkembangan kreativitas anak bangsa dan produk dalam negeri pada industri fashion modest sebagai standar untuk generasi yang akan datang.

“Bucheri akan menjadi langkah yang baik untuk memperkenalkan produk asli Indonesia, khususnya Buccheri yang sedang berkembang dan sudah melalui berbagai tantangan, sekarang Buccheri telah menjadi merek paling bergengsi untuk alas kaki di Indonesia,” jelasnya.

Lo mengatakan Buccheri percaya bahwa masih ada banyak peluang bagi merek lokal untuk mencapai tahap yang lebih tinggi, dan dengan demikian menciptakan lebih banyak peluang bagi perancang busana lokal untuk memamerkan desain mereka di tingkat Internasional.

“Buccheri siap membantu Indonesia untuk menyiapkan panggung bagi revolusi mode yang akan datang,” tambah Lo. (RO/OL-09)