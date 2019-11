Konser Amal 'Thank You for the Music' Digelar di Jakarta

YAYASAN Emaud Indonesia telah menggelar konser amal berjudul 'Thank You for the Music' untuk mendukung program Be Sharp dan merayakan HUT ke-10 Suzuki Music Association Indonesia, di Jakarta International Theatre, JIExpo Kemayoran, Minggu sore (24/11).

Konser tersebut menampilkan murid-murid Be Sharp dan Suzuki Music Association Indonesia. Konser juga diramaikan oleh artis-artis ternama seperti Iskandar Widjaja, Ananda Sukarlan, Pepita Salim, Happy Salma, dan Christine Utomo. Acara itu juga akan didukung oleh Camerata Indonesia dan Sketsa String Orchestra, dan Capricciosso Children's Choir.

Program Be Sharp yang didirikan Audrey Adiwana dan Emily Kumalaputra, dua murid SMP ini, memberikan kelas musik klasik gratis kepada anak-anak SD yang kurang mampu. Sejak didirikan tahun lalu, Be Sharp saat ini sudah dijalankan di empat sekolah dan satu panti asuhan dengan total 120 murid.

"Musik memainkan peran penting dalam pengembangan otak seorang anak. Kami percaya bahwa dengan lebih banyaknya anak-anak di Indonesia dapat belajar musik sejak dini, ini akan membangun generasi Indonesia selanjutnya yang lebih berpendidikan dan kreatif," tutur Emily Kumalaputra.

Audrey Adiwana yang dapat bermain piano dan biola menambahkan, "Musik membantu saya untuk berpikir lebih kreatif dan mendidik saya lebih disiplin. Fondasi ini membantu saya dalam area studi saya yang lain."

Program Be Sharp bekerja sama dengan Suzuki Music Association Indonesia dan Bandung Philharmonic. (RO/OL-09)