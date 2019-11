Kim Kardashian Ingin Kurangi Foto Bikini

MODEL dan selebgram Kim Kardashian West, 39, dikenal terbiasa memajang foto berbikini. Namun, setelah berminat menekuni profesi baru sebagai pengacara, bintang Keeping Up with the Kardashian itu mengaku dia siap mengurangi sesi foto bikininya.

"Aku pikir aku tak ingin terlalu banyak melakukan sesi foto dengan bikini," jelas Kardashian West, seperti dilansir dari People.com. "Aku rasa aku berubah, tak terlalu peduli dengan foto-foto seksi lagi," imbuhnya.

Ia mengaku sedang menikmati masa istirahat dengan berlibur. "Aku hanya ingin berbaring. Aku tidak ingin seperti biasanya, menunjukkan apa yang kulakukan ketika berlibur di Instagram. Sekarang berbeda," ujar Kardhasian West. Ia menambahkan, ia tidak bernafsu lagi membuat foto yang sensasional. "Jika aku dapat foto yang bagus, ya, itu kebetulan saja," lanjutnya.

Kardashian West mengungkapkan, ia seperti tersadar ketika ia tidak dapat melihat Instagram tanpa foto-foto wanita dengan busana terbuka di akunnya. "Aku menyadari Instagram-ku dipenuhi foto nudity, dan aku tak bisa membukanya di depan anak-anakku," ujar istri Kanye West tersebut. (Rif/H-3)