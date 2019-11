Sebut tak Punya Darah Indonesia, Agnez Mo Tuai Kontroversi

MUSIKUS Tanah Air yang go international Agnes Monica atau sekarang dikenal dengan Agnez Mo memicu kontroversi pascapernyataannya dalam wawancara dengan Build Series by Yahoo. Ia mengatakan tidak memiliki darah Indonesia dan hanya lahir di Indonesia.

Adalah Permadi Arya yang menyayangkan pernyataan Agnes dalam video yang juga diunggah di Youtube pada Jumat (22/11).

"Duh @agnezmo go international sampe segininya "I dont have Indonesian blood whatsoever" Gini lho "darah Indonesia" itu konsensus bersama Sumpah Pemuda identitas bangsa WNI. Statement anda khianati saudara-saudara anda turunan Tionghoa yang tiap hari masih berjuang ingin diakui as equal," cuit Permadi melalu akun twitternya @permadiaktivis, Selasa (26/11).

duh @agnezmo go international sampe segininya "I dont have Indonesian blood whatsoever". gini lho "darah Indonesia" itu konsensus bersama Sumpah Pemuda identitas bangsa WNI. statement anda khianati saudara2 anda turunan tionghoa yang tiap hari masih berjuang ingin diakui as equal pic.twitter.com/mxp207wGcd — Permadi Arya (@permadiaktivis) November 26, 2019

Menurut pria yang akrab disapa Abu Janda itu, bangsa Indonesia tidak mengenal istilah darah Indonesia dalam pemaknaan genetis biologis.

"Tidak ada darah Indonesia. Itu konsep kebangsaan sumpah pemuda. Anda lahir di Indonesia, pegang KTP, pegang paspor Indonesia, anda berdarah Indonesia," katanya lagi.

Menurut dia, Agnes tak patut bicara seperti itu.

"Harusnya ga usah bilang gitu. Karena kalo dia masih pegang paspor Indonesia artinya dia masih darah Indonesia (WNI)," ungkapnya.

Diketahui dalam wawancara tersebut, pelantun 'As Long As I Get Paid' itu mengaku tidak punya darah Indonesia. Agnes bicara tentang single terbarunya bersama French Montana, 'Diamonds', dan beberapa hal lain terkait dirinya.

Saat host menanyakan soal keberagaman di Indonesia, penyanyi berumur 33 tahun tersebut mengatakan dia hanya lahir di Indonesia.

"Sebenarnya, aku enggak punya darah Indonesia atau apapun itu. Aku (berdarah) Jerman, Jepang, China, dan aku hanya lahir di Indonesia," ucapnya.(OL-5)