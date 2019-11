Sinar Mas Land Rampungkan Pembangunan Elegance Tower

SINAR Mas Land telah melakukan serah terima tepat waktu untuk proyek Elegance Tower yang berlokasi di kawasan Southgate Residence, Jakarta Selatan. Proses serah terima ditandai dengan seremoni penutupan atap (topping off) Elegance Tower yang dihadiri jajaran manajemen Sinar Mas Land.

"Berbagai tahap pembangunan hingga topping off berjalan sesuai jadwal dan tepat waktu. Komitmen ini salah satu nilai yang kami pegang selain penggunaan bahan material hunian dan konstruksi gedung apartemen yang bermutu tinggi," ujar CEO Commercial Sinar Mas Land Hongky J Nantung, dalam keterangan resminya, kemarin.

Kawasan mixed used Southgate memiliki luas area 5,4 hektare, termasuk taman, jalan, dan saluran dengan daerah rancangan seluas 4,1 hektare. Elegance Tower ialah tower pertama yang ada di pengembangan Southgate Residence. Elegance Tower memiliki total 300 unit dengan posisi sudah terjual sekitar 65%.

Hunian terbagi dalam beberapa tipe, dari one bedroom apartment dengan luas 49 dan 51 meter persegi, one bedroom + study dengan luas 72 meter persegi, two bedroom apartment dengan luas 103 meter persegi, berikut two bedroom + maid seluas 101 meter persegi.

Sebagai bagian dari Southgate Residence, Elegance Tower memiliki 25 fasilitas pendukung, seperti fasilitas olahraga, taman bermain anak, kolam renang, dan area ruang terbuka hijau.

"Pengembangan ini didesain dengan elegan, bergaya hidup modern, serta dikelilingi lingkungan asri. Pengembangan Southgate Residence dibuat dengan konsep mixed use development agar dua tower luxury apartment dan satu tower condominium terintegrasi dengan office tower dan pusat gaya hidup AEON Mall yang direncanakan beroperasi pada 2020," terang Hongky.

Selain itu, Southgate Residence memiliki lokasi yang strategis karena dekat dengan sarana transportasi kereta listrik commuter line, berikut proyek transit oriented development (TOD) Stasiun Tanjung Barat, yang sedang dalam tahap pembangunan.

"Kami melihat keberadaan hunian yang dekat dengan sarana transportasi jadi salah satu pilihan tepat lantaran memudahkan mobilitas penghuni," imbuh Hongky. (Tes/S-5)