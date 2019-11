Bintang Drama Mandarin kembali Sapa Penggemar di Indonesia

KABAR gembira untuk para pencinta serial drama Mandarin komedi romantis, My Girlfriend is an Alien. Pasalnya, WeTV Indonesia akan memboyong kedua bintang utama drama populer tersebut, Hsu Thassapak (Xu Zhixian) dan Wan Peng, untuk menyapa para penggemar mereka di Indonesia.

Kedatangan Hsu Thassapak (Xu Zhixian) dan Wan Peng ini akan menjadi kunjungan pertama sosok bintang drama Mandarin terkenal ke Indonesia, setelah 16 tahun yang lalu, tepatnya pada 2003, empat personel kelompok Flower 4 (F4), Vic Zhou, Ken Zhou, Vannes Wu, dan Jerry Yan, yang tergabung dalam seri drama Meteor Garden, datang dan mengadakan konser.

Drama eksklusif yang ditayangkan WeTV ini bercerita tentang romansa antargalaksi antara Fang Leng (diperankan oleh Hsu Thassapak a.k.a Xu Zhixian), seorang pria tampan dan CEO sebuah perusahaan besar yang kaya tapi angkuh, dan Chai Xiaoqi (diperankan Wan Peng), gadis alien berparas cantik asal planet Cape Town, yang terjebak di planet bumi.

Dikisahkan, Fang Leng mengidap amnesia heteroseksual, yakni setiap hujan tiba, Fang Leng akan melupakan para wanita di sekitarnya. Sedangkan Chai Xiaoqi, mengalami kecelakaan dan secara tidak sengaja menghilangkan alat pelacak yang membuatnya terjebak di planet bumi.

Chai Xiaoqi bukan hanya alien biasa, tetapi ia pandai mengejar pria. Saat menghirup hormon pria, Chai Xiaoqi bisa tiba-tiba menjadi kehilangan daya pikirnya sebagai wanita. Untuk bertahan hidup di antara manusia, Chai Xiaoqi kerap mengandalkan kemampuan alien-nya untuk keluar dari segala permasalahannya.

Mereka pun bertemu, dan seiring dengan berjalannya waktu, mereka saling jatuh cinta. Namun, keadaan yang tidak biasa di antara mereka pun berakhir dengan romansa yang penuh dengan canda tawa. Drama ini benar-benar menggemaskan, riang, lucu, serta bisa membuat penonton tertawa terbahak-bahak karena kekonyolan mereka.

Bagi pecinta drama romantis dengan bumbu komedi yang ringan dan bikin baper (bawa perasaan), drama My Girlfriend is an Alien memiliki alur cerita yang sangat menarik, dan tidak membuat bosan. Kemampuan akting serta kualitas produksi yang tidak kalah dengan drama Korea, membuat drama ini sangat patut dimasukkan ke dalam daftar serial drama yang wajib untuk ditonton.



Ditayangkan secara simultan di Tiongkok dan Indonesia, menjadikan My Girlfriend is an Alien, sebagai drama yang sangat populer, dan paling banyak ditonton di WeTV sejak penayangan perdananya, yaitu pada 21 Agustus 2019, hingga episode terakhirnya 3 Oktober 2019.

Bahkan saat ini, tercatat jutaan penggemar, termasuk di Indonesia, telah menyaksikan drama romantis tersebut dan menjadikannya sebagai tayangan terfavorit di WeTV. Berbagai ulasan positif, dan ungkapan kekaguman juga muncul dari para penggemarnya melalui beragam kanal media sosial dan fanbase My Girlfriend is an Alien.

Kesuksesan serial drama My Girlfriend is an Alien di Tanah Air ini, menjadi alasan mengapa WeTV memboyong Hsu Thassapak (Xu Zhixian) dan Wan Peng ke Indonesia, untuk menyapa para penggemarnya. Dengan kemasan acara fan meeting yang eksklusif, penonton setia WeTV di Indonesia dapat mengikuti acara ini pada 30 November 2019 mendatang, di CGV Cinemas Grand Indonesia, Jakarta.

Dalam gelaran fan meeting drama My Girlfriend is an Alien tersebut, para penggemar akan memiliki kesempatan untuk bertatap muka secara langsung dengan bintang favorit mereka.

Sebelumnya, dalam sesi wawancara eksklusif dengan WeTV Indonesia, Hsu Thassapak merasa sangat gembira dapat menyapa para penggemarnya di Indonesia. Ia menyadari bahwa drama-drama yang dibintanginya, My Girlfriend is an Alien, dan Cinderella Chef yang ditayangkan di WeTV tersebut, sangat populer di Indonesia.

Dalam kunjungannya nanti, Hsu mengutarakan keinginannya untuk mencicipi kuliner asli Indonesia. Senada dengan Hsu, Wan Peng juga sangat tertarik untuk mengunjungi Indonesia. Selain membintangi My Girlfriend is an Alien, Wan juga bermain drama berjudul When We Were Young di WeTV.

Menurutnya, ia belum tahu banyak mengenai Indonesia, jadi tempat apa pun di Indonesia pasti akan sangat menarik baginya. (RO/OL-1)