Taylor Swift Pecahkan Rekor Michael Jackson

SUKSES memboyong 29 piala, penyanyi Taylor Swift, 29, didapuk sebagai musikus dengan penghargaan American Music Awards (AMA) terbanyak dan mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang King of Pop, Michael Jackson, dengan 23 piala.

Pada AMA 2019, penyanyi wanita dan penulis lagu itu memenangi enam penghargaan, termasuk Artist of the Year dan menambah 23 koleksi piala AMA pada tahun-tahun sebelumnya seperti dilansir The Hollywood Reporter, kemarin.

Sementara itu, grup idola K-Pop BTS dan penyanyi Khalid masing-masing meraih tiga penghargaan dalam AMA 2019 atau menempati posisi kedua setelah pencapaian Taylor Swift.

Saat naik ke atas panggung, Taylor Swift mengucapkan terima kasih untuk semua penggemar atas dukungan mereka sejak hari pertama dia menjejakkan kaki di industri musik. Sejumlah lagu-lagu hitnya, antara lain Shake It Off, 22, Back to December, dan Wolves and Lover. "Ini benar-benar mimpi yang menjadi kenyataan," kata Swift. (Ant/H-2)