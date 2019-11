Koleksi 29 Trofi AMA, Swift Tumbangkan Rekor Michael Jackson

Taylor Swift mengukir sejarah dalam industri musik AS sebagai artis yang paling banyak dianugerahi penghargaan di American Music Awards.

Pada AMA 2018, Swift memecahkan rekor untuk artis wanita paling banyak dianugerahi dengan total 23 kemenangan. Kemudian, ketika 2019 AMA mengumumkan daftar nominasi tahun ini, terungkap bahwa Swift akan merasa terhormat dengan penghargaan Artist of the Decade.

Ini membuat trofi AMA yang dimilikinya total mencapai 24 - menyamai rekor Michael Jackson sebagai artis yang paling banyak menyapu AMA di acara penghargaan yang bergengsi di AS tersebut-- yang berarti dia hanya harus membawa pulang satu penghargaan untuk memecahkan rekor tersebut pada pesta musik AMA tahun ini.

Pada AMA 2019, yang dihelat Minggu (24/11) malam waktu setempat, Swift memperoleh 6 trofi. Salah satunya ialah Artist of the Decade yang diberikan oleh musikus legendaris, Carole King.

Dalam presentasinya, penyanyi senior yang memiliki hit You Make Me Feel Like a Natural Woman itu memuji Swift atas kekuatan liriknya, dan relatabilitas musiknya sebelum menyebutkan, "The best is yet to come."

Pada gilirannya, Swift menyebutkan dampak musik King terhadap orang tua dan keluarganya, dengan mengatakan bahwa tujuan setiap musisi adalah "untuk menciptakan sesuatu yang akan bertahan lama".

Kemudian, ketika sampai bagian penghargaan Album Favorit - Pop / Rock yang amat kompetitif, album anyar Swift, Lover, mengalahkan album Billie Eilish When We All Fall Asleep, Where Do We Go? dan album Ariana Grande Thank U, Next. Swift sempat kehilangan kata-kata saat menerima penghargaan tersebut.

"Ini luar biasa," kata perempuan berusia 29 tahun itu sambil memegang trofi, tertegun.

"Itu adalah kategori yang sangat sulit ... Aku tidak berpikir aku akan memenangkan yang ini."

Saat ini, total piala AMA yang telah dikoleksi Swift mencapai 29. Wah, kira-kira siapa kelak yang bisa mengalahkan rekor Swift? (Entertaintment News/M-2)