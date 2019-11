Pengamat: Condro Kirono Komisaris Pertamina Langkah Tepat

Langkah Menteri BUMN Erick Thohir menempatkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi komisaris utama (komut) PT Pertamina serta mengangkat Komjen Condro Kirono sebagai komisaris yang mendampingi Ahok.

Menurut Sosiolog Universitas Indonesia, Kartorius Sinaga merupakan terobosan inovatif. Erick tampaknya sangat paham bagaimana cara menyegarkan tubuh BUMN sembari menciptakan sinergitas di antara korporasi dengan lingkungan eksternalnya. ''Serta membentuk teamwork Pertamina di atas prinsip merit system the right man on the right place in the right time,'' katany Kartorius, Senin (25/11).

Dia menyebutkan, Komjen Condro Kirono sangat tepat menduduki posisi komisaris Pertamina. Conro pernah dan tergolong sukses saat memimpin korlantas Polri dimana ia paham betul atas sistem distribusi dan urat nadi perhubungan secara nasional dan detail.

Dengan modal pernah menjabat Kabaharkam, Kartorius percaya Condro juga mengerti betul soal seluk beluk pengamanan objek vital strategis sebagai salah satu tanggung jawab utama Kabaharkam.

''Kita tahu, Pertamina berikut jalur pipa/sistem distribusi, kilang dan pusat produksi dan deposit energinya adalah salah satu objek vital strategis nasional yang keamanannya pernah masuk dalam tanggung jawab Condro saat Kabaharkam. Selama kepemimpinannya, fasilitas Pertamina tidak pernah menjadi sasaran aksi teror,'' paparnya.

Penasehat ahli Kapolri 2013-2017 itu juga menilai, masuknya Condro ke jajaran komisaris Pertamina jelas akan membawa “nilai tambah” bagi korporasi berupa kapasitas dan efek sinergitas Pertamina di dalam mengemban misinya yang begitu strategis. Condro akan menjadi ‘suplemen’ penting bagi Ahok dan bagi Pertamina dalam mengakselerasi Pertamina untuk menjadi sebuah korporasi yang inovatif berfokus pada keamanan dan ketahanan enerji.

Biasanya, jenderal kepolisian sering ditugaskan ke BUMN di sektor transportasi (Kereta Api) atau sektor asuransi bidang perhubungan seperti Jasa Marga. Memang, Jenderal Polisi Sutanto pernah diangkat jadi komisaris Utama Pertamina. Namun saat itu jabatan itu hanya untuk beberapa bulan sebagai wadah transit sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Kapolri.

''Komjen Condro Kirono saat ini sedang persiapan masa pensiun di Polri. Dan saya kira beliau akan meninggalkan induk institusinya, Polri, bila dia dilantik resmi sebagai komisaris Pertamina,'' tutup Kastorius. (OL-11)