Billie Eilish Sabet Dua Penghargaan di AMA 2019

MUSISI muda fenomenal Billie Eilish membuktikan prediksi kesuksesan di ajang American Music Awards 2019. Berlangsung di Los Angeles, Amerika Serikat, minggu malam atau senin pagi WIB, Billie meraih dua penghargaan di AMA pertamanya itu. Keduanya adalah penghargaan Artis Pendatang Baru Terbaik dan Artis Favorit untuk Musik Alternatif/ Rock.

"Masuk ke kategori ini, bahkan sudah disebut saja di kategori ini, sangat gila buat saya. Saya tumbuh besar dengan mencintai anda semua (para musisi yang hadir di AMA 2019), semua orang yang berada di baris ini, semua orang yang berada di baris sana, semua orang di ruang ini, dan kenyataan kalian semua sekarang menatap saya, ini sangat gila. Saya tidak bisa percaya ini," kata Billie di atas panggung AMA 2019 seperti dilansir Daily Mail.

"Terimakasih kepada para penggemar saya dan semua pendukung dan semua orang yang peduli saya. Saya sangat menghargainya. Terima kasih semua!" tambah musisi berusia 17 tahun itu.

Sebelum menerima penghargaan tersebut, perempuan yang pertama merilis karya tahun 2015 namun melejit dengan single Bad Guy di tahun 2019, itu tampil memukau membawakan lagu All the Good Girls Go to Hell. Mengenakan kaus dan celana pendek gombrong yang memang menjadi ciri khasnya, Billie yang masih bertahan dengan cat rambut hitam-hijau neon tampil dengan latar panggung penuh api.

Kemenangan di AMA 2019 ini diprediksi mengawali panen penghargaannya di ajang Grammy 2020. Dalam pengumuman nominasi belum lama ini, Billie meraih enam nominasi, yakni Album Terbaik, Album Vokal Pop Terbaik, Rekaman Terbaik, Lagu Terbaik, Penampilan Pop Solo Terbaik, dan Artis Pendatang Baru Terbaik. (M-1)