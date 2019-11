Penyebab Kematian Goo Hara Masih Diselidiki

PENYANYI K-Pop Goo Hara ditemukan tidak bernyawa di kediamannya oleh Departemen Polisi Gangnam, Minggu (24/11). Laporan diterima pihak kepolisian pukul 18.30 waktu setempat.

"Kami menerima laporan pada 24 November waktu Korea Selatan, tentang kabar kematian. Kami sedang menyelidiki penyebabnya," ungkap pihak kepolisian, dilansir dari The Independent.

Mei lalu, mantan anggota girl group KARA itu sempat dirawat di rumah sakit karena berniat bunuh diri. Saat itu, Goo Hara terlibat perselisihan dengan mantan kekasih yang mengancam akan menyebarkan video seks Goo Hara.

Goo Hara memulai debut karier solo melalui EP Alohara (Can You Feel It?) pasca-KARA bubar. Kabar kepergian Goo Hara berjarak sebulan dengan Sulli, sahabatnya yang meninggal dunia karena bunuh diri di usia 25 tahun.

Goo Hara meninggal di usia 28 tahun. (Medcom/OL-2)