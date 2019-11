Rayakan HUT ke-124, Bank BRI Gelar Turnamen Golf untuk Indonesia

MENYAMBUT hari jadi ke-124, Bank BRI kembali memberikan apresiasi kepada para nasabah dan stakeholders-nya. Bank tertua Indonesia tersebut menggelar 124th Anniversary Golf Tournament bertema Go Smaller, Go Shorter, Go Faster di area Golf Course Pondok Indah, Jakarta Selatan, Sabtu (23/11).

Bank BUMN yang mengusung semangat Hadir untuk Negeri itu rutin menyelenggarakan acara itu untuk membina hubungan berkelanjutan dengan para stakeholders-nya. “Untuk memeriahkannya, kami sudah menyiapkan berbagai hadiah dan hiburan menarik pada golf tournament ini,” ungkap Hari Purnomo, Corporate Secretary Bank BRI.

Salah satu hadiah itu yakni mobil Mercedes Benz E 350 Black Series untuk pemenang kategori Hole in One di Hole 8. Ada pula satu unit Lexus RX 300 untuk Hole in One di Hole 5.

Lantas satu unit Mitsubishi Pajero Rockford Fosgate untuk Hole in One di Hole 17. Khusus hadiah Tabungan BRI BritAma senilai Rp124 juta untuk Hole in One di Hole 12.

Di samping itu, berbagai hadiah lucky draw juga turut menghiasi turnamen golf nan meriah dan diikuti tak kurang 140 golfer ini. Misalnya, 1 sepeda motor Honda CBR150 R, 1 skutik terbaru Honda ADV150 Standard Red Racing, sepeda Brompton, serta sejumlah gawai terkini.

“Kami juga menyediakan berbagai hadiah menarik bagi para golfer yang hadir. Lebih dari 200 hadiah telah kami siapkan untuk para undangan, mulai dari ponsel, smart tv, folding bike, hingga kartu uang elektronik Bank BRI, BRIZZI,“ tambah Hari.

Direktur Utama Bank BRI Sunarso mengatakan dalam sambutan usai turnamen, wajar pihaknya memberikan banyak hadiah kepada peserta turnamen. “Laba Bank BRI saja selama 9 bulan mencapai Rp24,8 triliun rupiah, aset mencapai Rp1.305,7 triliun, dan kredit Rp903,1 triliun,” terangnya.

Pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) itu yang jatuh pada 25 Desember nanti, Bank BRI juga menggelar rangkaian kegiatan Sportartcular, awal November 2019. Ini merupakan event olahraga dan seni bagi kalangan milenial Bank BRI di seluruh Indonesia.

Terdapat juga acara Ke Pesta Rakyat Simpedes (PRS) yang digelar di 100 kota, pelatihan terhadap 10 ribu UMKM, program padat karya di 50 lokasi, konservasi dan revitalisasi 19 aliran sungai, pembangunan masjid dan sekolah, serta renovasi 200 rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia. Ditambah lagi pelatihan para santri dalam program Santripreneur dan BRILian Run Surabaya Series yang diselenggarakan pada 1 Desember 2019 menargetkan 10 ribu pelari.

Puncak rangkaian kegiatan merayakan HUT ke-124 Bank BRI yaitu penyelenggaraan UMKM Expo dan BRI Family Festival (BRIFFEST). Rencananya, acara ini dilangsungkan di JCC dengan menempati lima hall pada Desember 2019. (*/S3-25)