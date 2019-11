Terus Berkarya Menebar Inspirasi

METRO TV menyelenggarakan malam anugerah People of the Year 2019 sebagai apresiasi kepada figur-figur inspiratif yang berkontribusi dalam membangun negeri, di Jakarta, tadi malam. Pemberian anugerah ini dalam rangka memperingati HUT ke-19 Metro TV, yang kali ini mengambil tema Menebar inspirasi.

Ada lima kategori penghargaan, yakni CEO of The Year, CEO Start up of the Year, Social Media Movement of the Year, Newsmaker of the Year, dan Best Government Officer of the Year.

''Syarat utama kriteria dari setiap kategori, antara lain, sosok yang menebarkan inspirasi dan berdampak luas di masyarakat, serta tidak menimbulkan kontroversi. Dengan kata lain, dalam perspektif media, didapatkan pemberitaan dengan tone positif,'' ujar Direktur Pemberitaan Metro TV Don Bosco Selamun.

"Untuk menemukan tokoh-tokoh itu, Metro TV melakukan riset dan verifikasi faktual ke lapangan atas tokoh-tokoh sesuai dengan kategori masing-masing," jelas Don Bosco yang juga bertindak sebagai ketua dewan juri.

Untuk kategori News Maker of the Year diraih Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Ia berhasil mengungguli beberapa menteri lainnya, seperti Menteri Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, periode Juli 2016-Oktober 2019, Eko Putro Sandjojo, dan Jenderal Tito Karnavian saat menjabat Kapolri (Juli 2016-Oktober 2019).

"Saya bersama dengan nominasi menteri yang keren, saya enggak tahu harus bicara apa karena nanti pasti jadi berita," ujar Sri Mulyani.

Untuk kategori CEO of the Year diraih Dirut PT Wijaya Karya Tumiyana, sedangkan kategori CEO Start Up of the Year diraih Adamas Belva Syah Devara. Adamas merupakan pendiri aplikasi Ruang Guru. Selanjutnya, kategori Social Media Movement diraih Hendro Utomo, Foodbank of Indonesia.

Penghargaan Government Officer diberikan kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmy Diani, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, dan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti. (Ind/Mir/Hym/X-10)