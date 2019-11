Penghargaan People of The Year Metro TV akan Diadakan Tiap Tahun

KETUA Dewan Juri People of The Year 2019, Don Bosco Selamun, mengatakan ajang penghargan People of The Year akan diadakan setiap tahun.

Don Bosco menyatakan, setiap tahun Indonesia menghasilkan tokoh inovator, inspirator, dan motivator yang andal. Karena itu ajang penghargaan People of The Year patut untuk dilaksanakan saban tahun.



"Kita ingin acara ini diadakan tahunan. Kita ini selalu berbicara begitu banyak masalah tetapi di tengah-tengah permasalahan selalu ada orang yang bekerja keras dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik, dan itu luar biasa," ujarnya saat ditemui seusai acara di Studio Grand Metro TV, Minggu (24/11).



Sebagai informasi, dalam merayakan HUT ke-19 bertema 'Menebar Inspirasi', Metro TV memberikan penghargaan kepada figur inspiratif dalam malam penganugerahan 'People of The Year', Minggu (24/11). Acara ini digelar langsung di Studio Grand Metro TV, Jakarta.



Bila perlu, kata dia, ke depan tidak hanya diselenggarakan oleh Metro TV tetapi juga dengan melibatkan Media Group yang melingkupi Metro TV, Media Indonesia, dan Medcom. Kategori penghargaan juga akan bertambah..

"Makin besar makin bagus. Kategori akan terus berkembang dan bahkan masanya akan lebih panjang dan melaksanakannya dalam beberapa tahapan," terangnya.

Sebelumnya, dalam sambutannya, Don Bosco mengatakan, para penerima penghargaan People of The Year 2019 adalah mereka yang bekerja keras, figur yang inovatif, dan banyak mempersembahkan kebaikan bagi masyarakat dan kemaslahatan untuk bangsa.

"Hasil inovasi dan kerja keras mereka ada yang langsung kita rasakan dan kita manfaatkan, dan tentu seiring perjalanan waktu anak cucu kita juga akan menikmatinya. Untuk merekalah Metro TV di ulang tahun ke-19 mempersembahkan penghargaan khusu People of The Year 2019," imbuhnya.

Penghargaan People of The Year 2019 terdiri dari lima kategori yaitu Newsmaker of The Year, Kategori CEO of The Year, Kategori CEO Start Up of The Year, Kategori Social Media Movement, dan Kategori Government Officer of The Year.

Agar pemilihan tokoh objektif dan transparan, kata Don Bosco, Metro TV melakukan riset mendalam dan melakukan verifikasi faktual. Dari 50 tokoh per kategori, 20 di antaranya diajukan ke dewan juri untuk dinilai.

Selain Dos Bosco, Dewan juri terdiri dari sejumlah tokoh dan pakar kompeten di bidangnya, yaitu Guru Besar Universitas Indonesia Rhenald Kasali, Rektor UGM Panut Mulyono, akonom Aviliani, peneliti SMRC Sirajuddin Abbas, Rustika Herlambang dari Indonesia Indicator, dan pendiri Institute for Policy and Administrative Reform Riant Nugroho. (OL-8)