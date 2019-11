Zumba on The Street Ajak Warga Jakarta Hidup Sehat

SEBAGAI pemimpin ritel yang telah bertahun-tahun berkecimpung di bidang kesehatan dan kecantikan, terutama di pasar Asia dan Eropa, Watsons menggelar program Get Active Festival 3.0 - Zumba on The Street yang digelar di FX Sudirman, Jakarta, Minggu (24/11).

Get Active Festival 3.0 yang berarti memasuki tahun ketiga itu diselenggarakan bukan hanya di Indonesia, di negara lainnya, seperti Taiwan dan Malaysia. Tema Watsons #GetActive regional tahun ini ialah 'Get Active, Get Result' dengan mengangkat olahraga Zumba yang sedang tren.

Dengan gerakannya yang energik, selain dapat membakar kalori dan membuat tubuh sehat dan berat badan ideal, Zumba juga merupakan salah satu jenis olahraga yang membuat bahagia. Watsons menggelar acara ini sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat di Indonesia secara umum.

"Even Get Active Festival ini merupakan even rutin yang diselenggarakan Watsons di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, kami memilih area car free day (CFD) FX Sudirman karena seperti kita ketahui bersama CFD adalah tempat berkumpulnya warga khususnya Jakarta untuk berolahraga bersama," ujar Lilis Mulyawati, Presiden Direktur Watsons Indonesia, dalam keterangannya, Minggu.



Baca juga: Polo Berkuda Langsung Telan Kekalahan Perdana di SEA Games 2019



Dalam kegiatan itu, Watsons mengajak pelanggan setia dan masyarakat yang datang ke CFD untuk sehat bersama ditemani sahabat dan keluarga tercinta. Tidak hanya berolahraga, acara Get Active Festival 3.0 ini juga dilengkapi dengan berbagai keseruan seperti bazaar produk kesehatan dan kecantikan, periksa gratis tekanan darah dan gula darah, gim berhadiah, serta doorprize.

"Selain itu, untuk memeriahkan acara kami hadirkan duo MC, Ronal dan Jodhy, serta band Ten2Five yang turut menghibur di acara Get Active Festival kali ini," imbuh Lilis.



Tiket acara ini sendiri sudah dijual sejak bulan lalu dan direspon baik oleh pelanggan setia Watsons dan seluruh pecinta Zumba. Hal ini menandakan bahwa masyarakat semakin peduli dengan kesehatan dan kebugaran tubuh.

Para peserta Zumba on The Street sangat antusias dalam mengikuti acara ini karena mereka sangat merasakan manfaat setelah melakukan Zumba, tubuh menjadi lebih fit.

Selain even Get Active Zumba on The Street, Watsons juga memberikan penawaran promo yang bisa dinikmati seperti diskon hingga 50% baik di gerai fisik Watsons maupun laman resmi daring (e-commerce) www.watsons.co.id atau melalui aplikasi WatsonsID. (RO/OL-1)