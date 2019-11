Potret Jurus Pamungkas Kalahkan Slank

POTRET menjadi salah satu grup band era 1990-an yang cukup populer dengan sejumlah keunikan yang dimilikinya. Tak mengherankan jika band yang beranggotakan pasangan suami istri, Melly Goeslaw dan Anto Hoed, itu, pun begitu dinantikan kehadirannya dalam The 90's Festival yang dihelat di Jakarta, Sabtu (23/11).

Sang vokalis Melly Goeslaw, 43, yang sudah berhijab, tampil dengan pakaian serbahitam ala anak band dengan kacamata hitam. Saat itu, Melly mengatakan dirinya punya lagu pamungkas yang bisa mengalahkan ketenaran band Slank. "Ini jurus mengalahkan lagu-lagu Slank. Jadi, kalau semua fan dengan bendera Slank dengar lagu Bunda, langsung pada diam tenang," canda Melly.

Benar saja, saat lagu tersebut dinyanyikan, para penonton memang terlihat lebih tenang. Diakui Melly, ini sudah ketiga kalinya mereka hadir di The 90's Festival, Jakarta, selama 24 tahun meramaikan blantika musik Tanah Air.

Kelincahan Melly di atas panggung tetap menjadi daya tarik grup ini, misalnya, saat dia mengajak tujuh orang penonton mengangkat kedua lengan, lalu menggerakkannya memutar pergelangan tangan agar lengan tidak bergelambir. "Di usia saya 43 tahun, saya susah bergerak kewer-kewer. Namanya juga sudah tua, tapi say no to kewer-kewer. Kita bergerak bikin keringet saja," seru Melly. (Try/H-2)