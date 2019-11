U2 Catat Tur Paling Sukses

GRUP band rock asal Irlandia, U2, menduduki posisi teratas mengungguli Rolling Stones, Ed Sheeran, hingga Taylor Swift sebagai artis dengan tur paling sukses pada dekade ini, mulai awal 2010 hingga 2019. Demikian informasi yang diberikan Pollstar, seperti dilansir dari Variety, kemarin.

Band ini sudah 40 tahun malang melintang di dunia musik dengan sejumlah hitnya, antara lain With or Without You dan Beautiful Day. Sejauh ini, U2 sukses meraup sebanyak lebih dari US$1 miliar atau setara dengan Rp14 triliun dan jumlah itu kemungkinan akan terus bertambah, mengingat band itu sedang dalam tur Joshua Tree 2019 di Australia, Selandia Baru, dan Asia.

Dalam tur panjangnya itu, untuk pertama kalinya U2 akan menggelar konser di India pada 15 Desember 2019 mendatang. Band beranggotakan Bono,59, The Edge, 58, Adam Clayton, 59, dan Larry Mullen Jr, 58, itu, akan menggebrak Stadion DY Patil di Mumbai sebagai pemberhentian terakhir tur.

Konser di India akan menjadi yang pertama bagi Bono dan The Edge, meskipun Bono mengaku secara spiritual sudah pernah mengunjungi India lewat novel Salman Rushdie, Midnight's Children.

Setelah U2, artis dengan tur tersukses selama 10 tahun terakhir diduduki band rock asal Inggris, Rolling Stones, mengantongi US$929 juta, menyusul Ed Sheeran dengan capaian lebih dari UD$922 juta. (Ant/H-2)