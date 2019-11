Pendiri Ruangguru Raih Penghargaan People of The Year 2019

DIREKTUR Utama sekaligus pendiri Ruangguru, Adamas Belva Syah Devara, terpilih untuk mendapatkan penghargaan People of The Year kategori CEO Start Up of The Year dari Metro TV, Minggu (24/11).

Merayakan HUT ke-19 Metro TV bertema 'Menebar Inspirasi', Metro TV memberikan penghargaan kepada figur inspiratif dari lima kategori dalam malam penganugerahan 'People of The Year'. Acara digelar langsung di Studio Grand Metro TV, Jakarta.

Dalam sambutannya, Belva mengatakan ia meyakini bahwa pendidikan adalah kunci untuk meraih masa depan yang lebih baik.

"Saya lahir dari keluarga yang sederhana dan seluruh perjalanan saya sampai saat ini saya berdiri menerima penghargaan ini adalah bukti bahwa pendidikan tiket menuju masa depan yang lebih baik," ujarnya.



Menurutnya, ia mendirikan Ruangguru lima tahun yang lalu juga untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh anak murid di Indonesia.

"Sekali lagi terima kasih Metro TV atas penghargaan ini, yang akan menjadi pengingat segenap tim Ruangguru untuk selalu berinovasi demi pendidikan yang lebih baik," tandasnya.

Penghargaan People of The Year 2019 terdiri atas lima kategori yaitu Newsmaker of The Year, Kategori CEO of The Year, Kategori CEO Start Up of The Year, Kategori Social Media Movement, dan Kategori Government Officer of The Year. (OL-1)