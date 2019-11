Hendro Utomo Raih Penghargaan Social Media Movement

PENGHARGAAN Social Media Movement diberikan kepada penggagaas Foodbank of Indonesia, Hendro Utomo, dalam acara Hari Ulang Tahun ke-19 Metro TV.

Penghargaan tersebut diberikan lantaran Hendro mampu menjadikan media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan kebaikan dan memberikan manfaat ke banyak orang.

"Ada hal positif yang menggemberikan, karena hari ini kan diumumkan bahwa media sosial dapat melahirkan perbuatan yang baik. Hari ini kita akan memilih anak muda yang sudah melakikan gerakan melalui media sosial," ujar jurnalis senior Andi Noya yang didampingi presenter Metro TV Yohana Margaretha sebelum memberikan penghargaan di Gedung Metro TV, Jakarta, Minggu (24/11) malam.



Baca juga: Pidato Nadiem Beri Secercah Harapan bagi Guru



Dalam pidatonya, Hendro menyampaikan, gerakan yang dilakukan sejatinya bukan untuk dilombakan. Namun pada sisi lain, ia mengharapkan penghargaan yang diberikan Metro TV kepadanya mampu menjadi pemantik bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama.

"Jadi kalau ada kemenangan, ini adalah kemenangan bagi bunda yang ada di PAUD dan sekolah lantaran merrka melakukannya kepada anak-anaknya. Kemudian bagi para ibu karena memeberikan sayap kepada anak-anaknya yang sayapnya patah karena gizi buruk," ucap Hendro.

Ia juga mengapresiasi para relawan yang rela mengerahkan tenaga dan waktunya untuk aktif terlibat memerbaiki gizi anak-anak Nusantara.

Adapun Nominator pada kategori Social Media Movement yakni Hendro Utomo, Foodbank of Indonesia, Valencia Randa, Blood for life, Ainun Chonsum, Akademi Berbagi, Maurilla Imron, Zero Waste Indonesia. (OL-1)