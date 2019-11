Daihatsu Bidik Konsumen Milenial

DAIHATSU membidik kon­sumen kaum milenial sebagai target pasar potensial.

Sejumlah aktivitas dan produk yang sesuai kaum muda dihadirkan. Salah satunya ajang kompetisi modifikasi terbesar di Indonesia, Daihatsu Dress-Up Challenge (DDC) 2019, yang digelar di 14 kota sejak awal tahun.

“Mulai tahun ini kami memang sudah fokus menyasar kaum muda milenial. Setidaknya ini bisa membuat sahabat youth lebih berpengalaman dengan Daihatsu,” ujar Head Corporate Planning and Communication PT Astra Daihatsu Motor (ADM) Elvina Afny saat membuka Grand Final DDC 2019 di Ecovention, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (23/11).

Selain DDC, tambah Afny, sejumlah kegiatan yang menyasar kaum muda sudah rutin digelar Daihatsu seperti Urban Fest yang diadakan di lima kota, kemudian tampilan booth Daihatsu di GIIAS 2019, dan aktivitas temu komunitas.

Daihatsu memiliki produk yang cocok untuk kaum muda seperti Sirion ataupun Ayla. Saat ini, penjualan dua produk itu terus meningkat. Sirion yang beberapa waktu lalu terjual sekitar 100 unit per bulan, naik menjadi sekitar 120 hingga 130 unit per bulan karena banyaknya aktivitas yang menjangkau anak muda.

Sepanjang Januari hingga September 2019, penjualan ritel Daihatsu Sirion mencapai 1.490 unit. Sepanjang tahun 2018 lalu, Sirion terjual sebanyak 1.242 unit.

Sedangkan Ayla, kata Afny, dengan berbagai iklan dan aktivitas itu, penjualannya juga terdongkrak.

Sepanjang Januari hingga September 2019, Ayla sudah terjual sebanyak 18.558 unit. Sepanjang tahun 2018 lalu, Ayla terjual sebanyak 25.361 unit.

Afny mengakui, saat ini terjadi pergeseran usia kepemilikan mobil, Pembeli mobil sekarang telah bergeser ke usia di atas 35 tahun dari sebelumnya di usia di bawah 30 tahun. Hal ini akibat banyak kaum milenial lebih nyaman menggunakan jasa transportasi online yang lebih praktis.

Berdasarkan survei internal Daihatsu, banyak kaum milenial di kota besar menghabiskan uang hingga Rp 2 juta per bulan untuk jasa transportasi online. Padahal, dana sebesar itu cukup untuk angsuran pembelian mobil.

Hal senada dikatakan Head Domestic Marketing Division PT ADM Rudy Ardiman. MPihaknya selalu berusaha berkomunikasi dengan kalangan anak muda dan ikut serta di kegiatan mereka.

Seperti aktivitas Urban Fest di mana lebih berwarna dan meng­undang kreativitas anak muda. Pihaknya juga mengkomunikasikan program-program Daihatsu un­tuk kalangan milenial, seperti adanya program Daihatsu Setia, Te­rios Seven Wonder, Dress Up Challenge, termasuk e-sport dan pergelaran dan kompetisi musik



Kompetisi DDC 2019

Pada kesempatan itu, Rudy memaparkan, kontes DDC 2019 merupakan kegiatan kaum muda yang mengusung adu keren mobil Daihatsu yeng telah lima tahun ber­turut-turut diselenggarakan sejak 2014.

“Kegiatan ini perwujudan ekspresi dan kreasi bagi generasi milenial di Indonesia."

Chief executive Officer PT HIN Promosindo Reza Aliwarga menjelaskan, tahun ini, penyelenggaraan DDC telah mengunjungi 13 kota sebelum akhirnya tiba dalam Final Battle di Jakarta. Sejumlah kota yang dikunjungi diantaranya Surabaya, Yogyakarta, Balikpapan, Makassar dan Denpasar, (E-3)