Gandeng Influencers, Aleza Luncurkan The Collaborators Series

TEPAT menginjak usianya yang ketiga tahun ini, Aleza sebagai salah satu brand modest fashion ritel di Indonesia, kembali mempersembahkan sebuah karya trunk show bertema ‘The Collaborators X Aleza Trunk Show’.

Acara yang berkolaborasi dengan lima influencers dan salah satu yayasan anak berkebutuhan khusus Artherapy Center Widyatama atau ATC merupakan campaign sosial Aleza. Yayasan ATC yang berlokasi di Bandung adalah wadah untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang ingin tetap bisa berkarya melalui pengembangan seni dan desain.

“Bekerja sama dengan ATC Widyatama merupakan visi Aleza untuk bisa giving back to society di mana diharapkan Aleza bisa berkontribusi baik untuk ekonomi, sosial dan lingkungan. Hasil karya anak-anak ATC berupa patern atau motif yang akan diaplikasikan pada desain busana 5 karakter influencers,” jelas Founder Aleza, Dia Demona.

Kontribusi nyata Aleza ialah dengan memproduksi tote bag dan shirt dari desain motif hasil karya siswa-siswi ATC Widyatama, seluruh keuntungan untuk pengembangan sarana dan prasarana yang ada di ATC Widyatama.

“Sehingga diharapkan ke depannya bisa menampung lebih banyak siswa-siswi berpotensi yang tidak mampu untuk dibimbing di Yayasan ATC Widyatama,” kata Dia Demona.

Sebanyak 60 total look dari 5 kolaborasi yang berbeda yakni Soraya Ulfa dan Nissa, mempresentasikan karakter wanita muda bertema The Quirky Sisters, Fifi Alvianto, mempresentasikan karakter wanita dewasa bertema The Sophisticated, Thata Aljundiah mempresentasikan karakter style ibu muda bertema The Classic, dan Amelia Elle mempresentasikan style wanita muda bertema The Young Spirit.

Setiap sosok wanita memiliki karakter yang berbeda. “Dengan adanya kolaborasi bersama dengan Influencer diharapkan bisa memberikan ide-ide baru yang kami tampilkan, karena style mereka sangat mewakili para customer Aleza yang bervariasi,” ujar Dia.

Koleksi ini merupakan koleksi yang akan dirilis untuk penutup akhir tahun. Koleksi ini dipresentasikan dengan tiga kata yakni update, forward, dan timeless.

“Update untuk trend yang saat ini ada, dengan melihat trend yang akan datang di tahun depan, namun tetap dengan konsep timeless, bahwa ini merupakan investasi fashion yg bisa digunakan jangka panjang,” tambah Dia di sela Trunk Show The Collaborators x Aleza di Galery Ciputra Artpreneur, Jakarta, Jumat (22/11).

Dia menyadari meski perkembangan bisnis online saat ini sangat pesat, namun masih banyak masyarakat umu atau customer Aleza ingin melihat produk yg akan dibeli secara langsung, mencoba, menyentuh bahan yg digunakan sebelum pada akhirnya memutuskan untuk membeli.

Untuk itu saat ini Aleza yang berdiri sejak November 2016 mulai mengembangkan toko offline di tahun ini dan tahun depan. Saat ini jumlah toko offline ada di Jakarta, Aceh, dan Jambi. Pada awal tahun depan, toko Aleza akan dibuka di Jakarta Selatan, Palembang, Lampung, dan Bandung.

“Harapan kami Aleza bisa menjadi salah satu brand yang bisa berkontribusi untuk peekembangan fashion di Indonesia. Menjadikan local brand sebagai pilihan utama untuk berbelanja, dimana tentu saja akan membantu perekonomian masyarakat,” tutup Dia. (RO/Drd/OL-09)