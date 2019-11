Ragam Teknik Dasar

TEKNIK dasar yang paling utama dan wajib dikuasai para freestyler bola ialah teknik juggling. Juggling adalah upaya kontrol bola dengan kaki, paha, maupun, kepala. Juggling adalah prinsip utama dari freestyle bola.

Dari juggling, freestyler bisa mengembangkan teknik menjadi lima teknik dasar yang lain, yaitu air move, upper, sit down, block move, dan ground move. Kelima teknik tersebut merupakan pengembangan dari juggling.

Berikut penjelasannya:

- Air move

Teknik ini menerapkan prinsip utama, yaitu mengontrol bola dengan kaki agar tidak menyentuh tanah dan tetap stabil di udara. Terdapat satu teknik juggling yang sangat terkenal dalam air move, teknik itu dinamakan teknik around the world, yaitu memutar bola dengan kaki sehingga memunculkan efek seolah kaki mengitari bola. Bola menjadi dunia (globe). Sementara itu, kaki yang mengitarinya ialah lambang sepak bola karena sepak bola ialah olahraga yang dimainkan orang-orang di seluruh dunia dan ia ialah olahraga pemersatu dunia.

- Upper

Teknik ini memberdayakan tubuh bagian atas, dari pundak hingga kepala. Trik yang banyak mendominasi dalam upper ialah berbagai macam heading (sundulan), kemudian head stall atau chest stall, yaitu teknik menghentikan dan menyeimbangkan bola dengan kepala atau pundak. Terdapat teknik yang diberi nama around the moon, yang menjadi trademark dari upper. Teknik ini sama seperti around the world, tapi prinsipnya ialah memutar bola dengan menggunakan kepala.

- Sit down

Merupakan pengembangan dari air move. Bedanya teknik ini dilakukan dengan posisi duduk. Dalam posisi ini, banyak trik yang dapat dilakukan, salah satunya ialah sole stall, yaitu menahan dan menyeimbangkan bola dengan telapak kaki waktu dalam posisi duduk atau variasi posisi tidur.

- Block move

Teknik ini didominasi dengan teknik jepitan, yaitu menahan bola dengan menjepitnya menggunakan antarkaki, antarlutut, atau di sela paha dengan tumit. Menjepitnya terdapat dua teknik dasar dalam block move, yaitu slap (mengangkat atau menghentikan bola dengan kaki samping) dan block (menahan bola dengan menjepitnya di sela kaki atau lutut).

-Ground move

Teknik ini lebih seperti menggocek bola di tanah. Teknik ini banyak diperlihatkan dalam pertandingan futsal maupun sepak bola. Pemain seakan menari sambil membawa bola. Teknik ini didominasi gerakan clapping dan pengembangannya, yaitu gerakan menyeret bola secara cepat dengan kaki. (*/M-1)