Sheryl Sheinafia Terbantu oleh Youtube

PENYANYI Sheryl Sheinafia, 22, menceritakan bagaimana platform Youtube sangat membantu adik perempuannya yang mengidap autisme dalam mencari musik. "Aku enggak bohong ketika cerita dia (adik Sheryl) mengidap autisme dan mencari lagu yang dia suka lewat Youtube," kata Sheryl di Jakarta Pusat, Kamis (21/11).

Sheryl bercerita, adiknya selalu mencari judul lagu yang didengarkan melalui radio, kemudian mencarinya kembali melalui Youtube. Hal itu terjadi ketika dia tak bisa tidur setiap malam hari.

"Dia ingin mendengarkan lagu ketika dia tidak bisa tidur, didengarkan sampai dia bisa tidur. Dia bawa laptop, mendengarkan lagu yang sudah didengarkan di radio, lalu diketik di-search engine. Lalu kami mencarinya di history," kata Sheryl.

Sheryl Sheinafia ikut memeriahkan selebrasi peluncuran Youtube Music di Indonesia melalui Journey Into the World of Music. Dia ditantang pihak penyelenggara membawakan lagu lawas. "Youtube menantangku untuk membawakan lagu-lagu 1990-an. Aku sangat senang," ungkapnya.

Perayaan itu dimeriahkan James Arthur, Iwa K, kreator konten Gamelawan, Dira Sugandi, Pongki Barata, Rendy Pandugo, Reza Artamevia, dan sejumlah musikus lain. (Medcom.id/H-3)