Aqua, Barbie dan Ken Aqua Giring ke Memori 1990-an

ANAK kelahiran era 1990-an pasti akrab dengan lagu Barbie Girl yang dinyanyikan band asal Denmark, Aqua. Lagu tersebut memang sempat menjadi hit di masa itu.

Melihat video klip musiknya, aksi dari personel Aqua selalu terlihat konyol. Ya, Barbie dan Ken muncul lagi setelah sekian lama tidak terdengar. Mereka mengakhiri kegiatan tur konsernya di 2019 ini dengan hadir di The 90 Festival di Jakarta, Indonesia.

"Asal kalian tahu, berada di sini merupakan konser terakhir kami di 2019," kata vokalis Rene Dif saat menyapa para penonton, kemarin.

Vokalis Lene Nystrom tampil dengan dandanan wajah gotik, rambut diikat ponytail, kaus hitam, dan celana hotpants jins. Sementara itu, vokalis (pria) Rene Dif mengenakan jins sedengkul lengkap dengan jaket hitam.

Mereka mengaku merasakan suhu Jakarta yang panas dan dibuktikan dengan banjirnya keringat di tubuh. Namun, hal itu tidak menyurutkan energi yang mereka salurkan ke penonton.

Mereka tampil didampingi dengan dua backing vokal yang mengenakan gaun merah muda. Nuansa merah muda juga tampak pada kibor dan mikrofon Lene.

Dengan penampilan energik, kedua vokalis itu tetap menghadirkan ciri khas suara mereka, mirip suara dalam film kartun yang jenaka, dan tektokan lirik seperti sedang bercerita.

Semua penonton dibawa berjingkrakan ke memori berbagai musik band Aqua di era 1990-an yang banyak menjadi hit. Mereka berdua juga rajin menyapa, bahkan menemukan sekelompok warga Denmark yang turut menontonnya.

"Saya sudah menduga saat melihat di antara penonton ada wajah-wajah Danish," kata Rene saat menunjuk ke penontonnya.

Mereka membuka penampilan dengan lagu Around the World. Dilanjutkan dengan lagu Happy Boys & Girls, My oh My, Play Mate to Jesus, Barbie Girl, My Mamma Said.

Penampilan mereka dilanjutkan dengan lagu Doctor Jones yang ikut hit di masa itu dan dilanjutkan dengan lagu Cartoon Heroes, Back to the 80's. Mereka juga mengubah aransemen lagu Candy Man menjadi musik EDM dan rock.

Penonton segala usia

Sejak sore pengunjung The 90 Festival dengan rentang usia dari remaja sampai yang berusia 50 tahunan sudah dihibur band lawas Powerslaves dengan lagu andalan mereka, 100% Rock n’ Roll.

Sang vokalis, Heydi Ibrahim, sempat mengutarakan rasa senangnya bahwa masih banyak yang bisa mengikuti lagu mereka. "Karena fan itu nyawa dari sebuah band," ujar dia.

Penempatan waktu antar-band favorit sepertinya pas dari empat panggung yang berdiri. Meski begitu, dari line up sudah terlihat dua panggung mendominasi.

Sejak sore hari, dari panggung Traveloka yang menampilkan Powerslaves, penonton langsung bergeser ke panggung Ovo Stage yang menampilkan band Element yang membuka keramaian dengan lagu Kupersembahkan Nirwana, lengkap dengan hiburan dari sang drumer Didi Riyadi yang membuat perempuan dewasa dan kelompok mama-mama muda menjerit gemas.

Di pesta The 90 Festival hari pertama pada panggung Traveloka menghadirkan Powerslaves, God Bless, Aqua, Hanson, dan Kla Project. Panggung OVO menampilkan band Element, Potret, Jamrud, dan Naif. Panggung MLD Spot menampilkan Warna, Lingua, ME Voices, Tofu Reunion, dan P Project. Panggung 90 Festival menghadirkan band Wong, Wayang, Save Lagu Anak (SLA), dan Purpose. (Try)