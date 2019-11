Praktik Bisnis Berkelanjutan Bank BJB Raih Penghargaan Gold Rank

FOTO : Bank BJB mendapatkan penghargaan Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2019. Penghargaan ini diterima oleh Direktur Operasional Bank BJB Tedi Setiawan (Tengah Kanan) yang diserahkan bersamaan dengan digelarnya The 4th Sustainability Practitioner Conference di The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Sabtu (23/11/2019). Pada perhelatan kali ini, Bank BJB berhasil mendapat predikat 'Gold Rank'. Praktik usaha bank bjb senantiasa memperhatikan faktor keberlanjutan sebagai pertimbangan utama dalam mengambil keputusan sebagaimana yang tertuang dalam spirit Good Corporate Governance (GCG) sebagai pilar.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten, Tbk. (Bank BJB) mendapatkan penghargaan Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2019. Penghargaan tersebut diberikan atas Laporan Berkelanjutan (Sustainability Report) perseroan.

Pada perhelatan kali ini, Bank BJB berhasil mendapat predikat 'Gold Rank'. Pencapaian ini melampaui pencapaian perusahaan di ajang yang sama pada 2018 di mana saat itu Bank BJB mendapat predikat 'Bronze Rank'.

Penghargaan ini diterima Direktur Operasional Bank BJB, Tedi Setiawan, yang diserahkan bersamaan dengan digelarnya The 4th Sustainability Practitioner Conference di The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Sabtu (23/11). Penghargaan ini diselenggarakan National Center for Sustainability Reporting (NCSR) dan Institute of Certified Sustainability Practitioners (ICSP).

Direktur Utama Bank BJB, Yuddy Renaldi, mengatakan bahwa pencapaian ini adalah bentuk komitmen nyata dukungan perseroan terhadap praktik keuangan yang berkelanjutan.

Laporan keberlanjutan itu dibuat guna senantiasa meningkatkan transparansi dan kepedulian terhadap lingkungan. Laporan berkelanjutan yang diterbitkan juga sebangun dengan napas transparansi perseroan kepada publik.

"Sebagai perusahaan publik, sudah sepantasnya kami menjalankan berbagai langkah usaha sesuai dengan tuntutan dan tuntunan kepatutan publik. Praktik usaha Bank BJB senantiasa memperhatikan faktor keberlanjutan sebagai pertimbangan utama dalam mengambil keputusan sebagaimana yang tertuang dalam spirit Good Corporate Governance (GCG) sebagai pilar," kata Yuddy.

"Kami meyakini, bisnis yang baik tak sekadar berorientasi pada profit semata. Lebih dari itu bisnis yang baik adalah bisnis yang memperhatikan keberlanjutan serta ramah bagi dunia dan manusia," tambah Yuddy.

Laporan Keberlanjutan 2018 Bank BJB bertema 'Bersama Bergerak Menuju Keuangan Berkelanjutan' mencakup kinerja keberlanjutan usaha perseroan di bidang industri keuangan nasional sekaligus upaya-upaya perseroan dalam mendukung praktik keuangan berkelanjutan, termasuk mencegah akses permodalan bagi kegiatan usaha yang menggunakan sumber daya berlebihan dan berpotensi merusak lingkungan, mendukung berbagai program lingkungan serta membuka akses keuangan inklusif dengan tujuan akhir menciptakan kesejahteraan sosial yang penting bagi keberlanjutan kehidupan manusia.

ASRRAT 2019 diikuti perusahaan dari dalam dan luar negeri, antara lain dari Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina dan Bangladesh. Kriteria penilaian yang digunakan dalam ASRRAT 2019 mengacu kepada GRI-G4 Sustainability Reporting Guidelines.

Laporan berkelanjutan tersebut memuat kinerja perusahaan dalam tiga aspek yakni ekonomi, lingkungan dan sosial. Kinerja perseroan di ketiga aspek yang menunjang keberlanjutan itu dinilai memuaskan. (OL-09)