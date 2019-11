Layanan Purna Jual Mitsubishi Kian Agresif

MENGIMBANGI semakin tingginya minat masyarakat terhadap produk-produk kendaraan penumpang dan niaga ringan Mitsubishi Motors di Indonesia, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) berusaha terus untuk memperkuat kualitas layanan purnajualnya.

Mengusung nama Mitsubishi ONE, layanan ini ditopang oleh lima pilar layanan utama yang berbasis pada pelayanan terbaik dan keramahan, termasuk juga inovasi dalam layanan.

President Director MMKSI Naoya Nakamura menegaskan, pihaknya terus berusaha menjadi perusahaan nomor satu di industri tidak hanya di sektor otomotif tetapi juga sektor lainnya.

"Kami telah mendapatkan penghargaan peringkat pertama untuk Customer Satisfaction Index (CSI), Sales Satisfaction Index (SSI) & Initial Quality Study (IQS). Namun, kami tidak akan berhenti sampai di sini," ujar Nakamura di Jakarta, Jumat (22/11).

Ia menambahkan, selain telah memperkenalkan beberapa model baru untuk pasar Indonesia, MMKSI juga terus memastikan kepuasan pelanggan dan terus mengembangkan layanan purna jual dengan menempatkan pelanggan sebagai prioritas utama untuk melampaui harapan konsumen.

Baca juga : Mitsubishi Resmikan Diler di Lenteng Agung

"Kami akan terus berusaha untuk memberikan pengalaman baru yang berkesan bersama Mitsubishi Motors yang tidak akan didapatkan dari brand lain," imbuhnya.

Dalam acara perkenalan Mitsubishi ONE, MMKSiI juga mengumumkan beberapa progaram dan aktivitas layanan purnajual, baik program lama yang terus disempurnakan, maupun program baru. Program yang disempurnakan adalah Mitsubishi Service Caravan (MSC).

MSC merupakan program regular dari Mitsubishi Motors Corporation (MMC) dan telah dilaksanakan di beberapa negara di Asia. Tahun ini MSC menjadi pelaksanaan ketiga kalinya di Indonesia. MMKSI mengundang mekanik terbaik dari Jepang dan Indonesia untuk memberikan layanan terbaiknya kepada konsumen dalam bentuk konsultasi dan layanan lainnya.

Tahun ini, MMKSI akan melaksanakan MSC di kota Malang, Surabaya, dan Medan yang dibagi dalam dua perode.

Periode pertama dilaksanakan mulai 23 hingga 26 November 2019 di diler Sun Star Motor Malang, Srikandi Wiyung Surabaya, dan Sun Star Motor Kenjeran Surabaya. Periode berikutnya mulai 13 hingga 17 Desember 2019 di DIPO Krakatau Medan, Nusantara Medan, dan Sardana Medan.

Berikutnya adalah program baru yang dinamai Parts & Accessories Warranty. Mulai 1 Desember 2019 konsumen yang membeli suku cadang asli dari Mitsubishi Motors mendapatkan garansi selama 1 tahun/20.000 km. Sedangkan untuk pembelian dan pemasangan aksesoris asli di bengkel resmi akan mendapatkan garansi 3 tahun/60.000 km.

Baca juga : Penjualan Industri Otomotif Melambat Jelang Akhir Tahun

Selanjutnya adalah New 24 Hours Emergency Services (New 24 HES) pengembangan dari 24 HES sebelumnya yang bekerja sama dengan PT Allianz. Alhasil dari sebelumnya hanya ada di 9 kota kini tersedia di 44 kota. Jangkauan layanannya pun meningkat menjadi 50 km dari sebelumnya hanya 10 km plus jasa towing gratis hingga 3 tahun.

Selain itu NEW 24 HES Mitsubishi kini memberikan pengisian bahan bakar gratis (5 liter). Ada juga pemberian mobil pengganti atau penginapan di hotel jika kendaraan mogok 60 km dari tempat tinggal konsumen dan mobil harus diperbaiki di bengkel. Konsumen boleh memilih mobil pengganti atau hotel dengan maksimum yang dicover sebesar Rp1,5 juta.

Untuk menikmati fasilitas New 24 HES ini usia kendaraan tidak lebih dari tiga tahun berdasarkan tanggal penyerahan kendaraan. Layanan ini dapat diakses di Layanan Siaga 24 Jam Mitsubishi Motors di 0804-1-300-300.

Program lainnya adalah Body & Paint Expansion. Saat ini layanan bodi dan cat berstandar Mitsubishi Motors MMKSI telah ada di 15 diler. Ke depannya fasilitas perbaikan dan pengecatan bodi kendaraan ini akan ditambah dan dikembangkan sesuai meningkatnya kebutuhan konsumen.

MMKSI juga mengumumkan New Aftersales Products berupa: ban, baterai, bulb (bohlam pengganti yang lebih terang daris standarnya), New packaging & new formula Mitsubishi Motors Genuine Oil (MMGO) OW-20, Engine Cleaner & Coating, serta Instant Tire Repair Kit. (OL-7)