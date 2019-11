Badai: Siapkan Konser Tunggal

MANTAN personel Kerispatih, Badai, 41, menyiapkan konser tunggal untuk merayakan 21 tahun kariernya di industri musik Indonesia.

Konser bertajuk The Historical Journey of Badai The Pianoman, Konser Hati dan Rasa itu akan digelar pada 20 Februari 2020 di Usmar Ismail Hall, Jakarta.

“Main musik dan berjuang di musik enggak gampang. Kenapa buat konser? Agar saya punya portofolio dan selebrasi karier saya. Saya mau mendokumentasikan dan mendengarkan karya saya kepada semua orang,” kata Badai saat ditemui di Old Temple, Jakarta, Kamis (21/11).

Yang menarik, Badai menggelar konser ini tanpa bantuan sponsor. Meski mengaku cukup kesulitan, Badai merasa tertantang bisa menggelar konser tunggal secara mandiri.

“Tantangannya yang pasti soal duit. Karena bikin konser itu enggak gampang, ya. Tapi duit bisa dicari, bisa diusahakan. Yang pasti, semakin dekat waktunya gue semakin dibukakan jalan sama Tuhan,” terang Badai.

Badai mengajak sejumlah penyanyi, seperti Donnie Sibarani, Melly Mono, Mikha Tambayong, Rayen Pono, Maria Calista, dan Rando Sembiring.

Ia menambahkan, konser ini bersifat intimate concert dengan target penonton tidak lebih dari 500 ­orang. (Medcom.id/H-3)