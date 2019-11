Gempi: Akhirnya Bertemu dengan Honne

GEMPITA Noura Marten, 4, putri selebritas Gading Marten dan Gisella Anastasia, akhirnya bertemu dengan para personel Honne pada hari ketiga konser grup musik asal Inggris tersebut, Kamis (21/11).

Pertemuan Gempi dan Honne itu diabadikan lewat unggahan Instagram Gading yang ikut menemani menonton konser. “Finally meet.. yeayyyy Gempi x @hellohonne,” tulis Gading Marten dalam keterangan unggahannya.

Gempi terlihat tersenyum dalam foto yang diunggah tersebut. Bahkan, bocah kelahiran 16 Januari 2015 itu juga mendapat hadiah spesial dari para personel Honne berupa plakat besar, yang merupakan ilustrasi sampul album Love Me / Love Me Not. Dalam plakat itu, terdapat gambar suntingan wajah Gempi di cermin sebagai ilustrasi sampul album.

Gading menjelaskan, sebenarnya Gempi sempat akan tampil di atas panggung dengan Honne, tapi rencana itu batal terlaksana menyusul pertimbangan keamanan. “Sebelum manggung, kami nyanyi lagi di backstage. Biar Gempi enggak kecewa. She really did a good job, i’m a proud dad!,” ujarnya.

Sebelumnya, video Gempi menyanyikan lagu Location Unknown milik Honne sempat viral di media sosial. Bahkan, video tersebut juga diunggah ulang di akun resmi Instagram Honne. (Ant/H-3)