Properti masih Lesu, JGC Tetap Optimistis

JAKARTA Garden City, proyek besutan PT Mitra Sindo Sukses, anak perusahaan dari PT Modernland Realty Tbk di Jakarta Timur, selama periode Januari hingga September 2019 berhasil mencetak penjualan sebanyak 400 unit rumah menengah seharga Rp1,3 miliar ke atas.

Hasil itu menjadi salah satu faktor membuat Jakarta Garden City (JGC) meraih penghargaan 'the Most Favorite Middle Up House of Township Scale Housing in Jakarta” di ajang Housing Estate Awards (HEA) 2019.

Penghargaan yang perhelatannya digelar di Jakarta, Rabu (20/11) malam lalu itu diberikan kepada proyek-proyek perumahan dan apartemen terlaris di Jabodetabek serta sejumlah kota besar lainnya di Indonesia. Indikator yang digunakan untuk perumahan dan apartemen adalah volume dan/atau nilai penjualan Januari hingga September 2019.

"Kami bersyukur kembali menerima penghargaan ini. Kondisi pasar properti yang secara umum masih lesu tidak lantas membuat kami pesimistis. Bahkan kami makin bersemangat melakukan berbagai terobosan sehingga bisa meraih penjualan yang baik," ujar GM Sales & Marketing Jakarta Garden City Hyronimus Yohanes dalam siaran pers yang diterima Jumat (22/11).

Hyronimus sendiri dalam ajang itu mendapatkan penghargaan 'the Best Productive Primary Property Marketer'. Ia menambahkan, saat ini JGC menawarkan beragam produk properti, dari rumah mulai harga Rp1,4 miliar, ruko mulai dari Rp4,8 miliar, serta apartemen mulai dari Rp600 juta.

Sementara itu, Direktur Utama PT Mitra Sindo Sukses Sami Miettinen menyebut salah satu upaya JGC meningkatkan penjualan ialah dengan membangun Sales Gallery JGC yang resmi beroperasi pada awal September 2019 lalu.

"Keberadaan Sales Gallery sangat penting, selain menampilkan produk-produk properti yang sedang dipasarkan, baik residensial maupun komersial, juga perencanaan kawasan Jakarta Garden City secara menyeluruh keunggulan," paparnya.

Selain itu, JGC juga tengah menerapkan global strategy partners dalam upaya mereka menjadi global city, sebuah kawasan yang menjadi tujuan investasi utama bagi para investor global.

Hal itu terlihat melalui kerja sama joint venture antara HongkongLand dengan Astra International dan Modernland Realty pada proyek pengembangan hunian tapak yang berlokasi di area pengembangan JGC. Juga dengan investor Korea Selatan yakni Lotte Engineering & Construction (E&C) yang akan mengembangkan properti di kawasan JGC. (RO/X-12)