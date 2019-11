Baby Stem Glow, Cara Agar Tampil Tampak Awet Muda dan Segar

TAMPIL cantik, menawan, dan awet muda adalah impian semua orang. Perawatan wajah dan tubuh serta pola hidup sehat sudah menjadi kebutuhan masa kini. Tak berlebihan apabila banyak orang menganggarkan dana lebih demi penampilan.

Tidak mengherankan jika kini mereka yang menambakan tampil cantik, menawan, dan awet muda melakukan berbagai upaya dari skincare, perawatan facial rutin, laser, pelangsingan tubuh hingga berolahraga di gym menjadi kebutuhan bulanan kebanyakan orang.

Pada acara 3rd Anniversary Youth & Beauty Clinic yang diadakan di The Residence On Five, Grand Hyatt, Jakarta, Jumat (22/11), dr Gaby Syerly, selaku dokter anti-aging mengatakan program perawatan antipenuaan atau anti-aging dilakukan adalah ultherapy, baby stem glow, filler dan botox.

“Pertengahan tahun 2019, kami juga merilis treatment baru yakni baby stem glow,” kata dr Gaby yang juga melakukan praktik di Youth & Beauty Clinic, Kemang, Jakarta.

“Baby stem glow adalah treatment berbahan dasar plasenta bayi yang berguna untuk memperbaiki jaringan dan tekstur kulit dengan menyuntikan di area seluruh wajah,” jelas dr Gaby yang baru saja menyelesaikan studi S2 dan mendapatkan gelar Master Anti-Aging Medicine di Universitas Udayana,Bali.

Menurut dr Gaby, treatment dijamin halal dan aman. Namun sebelum dilakukan penyuntikan, pasien akan dites alergi terlebih dahulu.

Terkait dengan penampilan yang tampak awet muda dan segar, dr Gaby menyarankan wajah dan tubuh harus dirawat sejak dini, dimulai dari usia 25 tahun sudah harus mulai perawatan untuk mencegah penuaan dini.

“Untuk mengampanyekan perawatan sejak muda, maka kami juga membuat suatu ajang pemilihan ikon klinik melibatkan anak-anak muda, berkualitas, dan bertalenta, demi menyebarkan virus positif untuk lebih menyayangi diri sendiri dengan sadari kulit dan tanda-tanda penuaan dini pada tubuh,” paparnya.

Bersamaan dengan Acara 3rd Anniversary Youth & Beauty Clinic, yurut dihadirkan beberapa pasien dari kalangan selebriti untuk memberikan pengalamannya selama menjalani rangkaian treatment anti penuaan.

Para artis tersebut di antaranya Robby Purba, Sophia Latjuba, Merry Riana, May Farida, Ussy Sulistyawati, Enzy Storia, Terry Putri, Alvin Adam, Rapper JFlow, Aura Kasih, dan masih banyak lagi. (OL-09)