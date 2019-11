Bengkel Animasi dan Sinar Mas Land Gelar BEAST 2019

Bengkel Animasi dan Sinar Mas Land bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia menyelenggarakan Bengkel Animasi CG Festival 2019 (BEAST 2019) pada Sabtu (16/11) di ICE, BSD City, Tangerang.

Acara ini merupakan upaya untuk mendidik sumber daya manusia agar memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Pasalnya, di tengah pesatnya perkembangan industri animasi di Indonesia, studio animasi dan gim lokal kesulitan mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas.

BEAST 2019 menghadirkan pakar dan pemilik studio animasi ternama sebagai pembicara. Mereka di antaranya Mike Wiluan (Infinite Studios), Aditya Triantoro (The Little Giantz), Irvan Rifai (Brown Bag Films Bali), Johanes Kurnia (Generalist Supervisor ILM di film Star Wars: The Last Jedi), dan Stephen Putra (Pipeline TD film Gemini Man, Alita: Battle Angel).

Para pembicara berbagi informasi dan pengetahuan dari pengalaman mereka selama berkarier di studio animasi besar di dalam dan luar negeri. (RO/H-3)