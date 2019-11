HPE GreenLake Tawarkan Fleksibilitas Pengembangan TIK

DUKUNGAN infrastruktur teknologi informasi yang mumpuni haruslah bisa mengiringi pesatnya pertumbuhan bisnis di era transformasi digital. Bicara infrastruktur TI, seringkali investasi TI menjadi kendala bagi banyak perusahaan saat dibutuhkan penyegaran infrastruktur teknologinya.

Menjawab tantangan tersebut, PT Multipolar Technology Tbk menawarkan HPE GreenLake sebagai solusi yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan infrastruktur TI baik itu server, storage maupun networking tanpa harus dipusingkan dengan investasi di awal.

HPE GreenLake menciptakan pengalaman Everything-as-a-Service dengan skema pay-per-use (pembayaran-per-pemakaian), yang dipaparkan dalam seminar bertajuk “Go Hybrid and Power Your Transformation – with Both On-Premises and On-Demand IT” di Jakarta, Kamis (21/11).

Solusi ini memungkinkan perusahaan mengadopsi model konsumsi TI secara fleksibel, yang bisa dengan mudah ditingkatkan atau diturunkan kapasitasnya, dan juga dapat disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

"Konsep ini menarik. Di saat pengetatan budget untuk pembelian atau investasi TI, HPE GreenLake bisa jadi solusi yang fleksibel dan ekonomis dengan konsep pay-per-use atau bayar sesuai pemakaian," ujar Suyanto Halim, Director of Account Management PT Multipolar Technology dalam keterangan tertulisnya.

"Kita tetap punya fleksibilitas untuk pengembangan TI saat dibutuhkan peningkatan kapasitas, dan sekaligus memegang kendali penuh atas akses dan pengelolaannya karena perangkat berada di tempat kita sendiri sehingga tetap bisa memenuhi aspek compliance," tambah Suyanto.



HPE GreenLake menyediakan fleksibilitas dan nilai ekonomis layaknya public cloud dengan keamanan dan manfaat on-premise. Solusi ini merupakan pilihan cerdas yang memudahkan perencanaan belanja TI sehingga investasi di awal bisa ditekan.

Perangkat yang berada di lokasi pengguna tentunya merupakan nilai tambah karena pengguna memiliki kendali penuh atas pengelolaannya dan sesuai dengan pemenuhan regulasi.

"Mengacu pada laporan Forrester terhadap HPE GreenLake, disebutkan bahwa dengan mengimplementasikan solusi ini, perusahaan mampu menghemat capital expenditure sebesar 30%," pungkas Suyanto.